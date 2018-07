Previa de Haas en el GP de Gran Bretaña 2018: ahora sí que sí

Google Plus

Sin tiempo para digerir la resaca del Gran Premio de Austria, el Gran Circo llega a Gran Bretaña para pisar el asfalto del mítico circuito de Silverstone, una carrera a la que la escudería Haas llega pletórica tras culminar el mejor fin de semana del año para ellos con un cuarto y un quinto puesto que supo a autentica gloria.

El resultado no fue casualidad, pues ambos coches se mostraron muy fuertes y constantes durante todo el fin de semana, siempre superiores al resto de equipos de la zona media de la parrilla e incluso cerca del top 3, algo que ningún otro equipo había conseguido en esta temporada.

El equipo Haas traía un nuevo morro y varias mejoras al GP de Francia hace un par de semanas, donde ya se intuía el potencial de las mejoras introducidas con el sexto puesto de Magnussen, superando al Mercedes de Bottas y liderando la zona media. En Austria este paso adelante se confirmó y el equipo americano ya está quinto en el campeonato de constructores, a 13 puntos de Renault

El potencial de Haas siempre ha existido, pero elementos externos como errores en los boxes o de sus propios pilotos propiciaban que nunca llegaran a tener un fin de semana completo. Tras Austria, el futuro parece mucho mas prometedor que hasta ahora para ellos

Romain Grosjean

El piloto francés por fin conseguía sus primeros puntos de la temporada y lo hacía a lo grande, con un cuarto puesto que supo a victoria tras una carrera impecable, que ayuda a Grosjean a tapar las voces críticas sobre su conducción durante la temporada, que había dejado mucho que desear hasta ahora. Ha remontado varios puestos en el mundial, colocándose 15º con 12 puntos.

El francés ha tenido buenas carreras en Silverstone en el pasado y espera seguir con la inercia positiva en la próxima prueba: "He tenido muy buenas carreras aquí. Recuerdo 2009, conseguí la Pole en GP2 por un gran margen y fue muy divertido. En 2012 tuve un incidente en la primera vuelta donde cambié el ala delantera y desde ahí empujé toda la carrera. Recuerdo adelantar a Button y Lewis en Maggots, Becketss y Chapel, las curvas rápidas, acabé sexto tras ir último en la primera vuelta".

Grosjean deberá mantener el nivel para llevar a Haas al liderato de la zona media de la parrilla.

Grosjean celebrando su cuarto puesto en el GP de Austria | Foto @HaasF1Team

Kevin Magnussen

El piloto danés está manteniendo al equipo y en Austria siguió demostrándolo, mostrándose muy solido y marcando ritmos muy constantes. Está en un gran momento de forma y eso se esta viendo en los resultados obtenidos en los últimos Grandes Premios.

Séptimo en el mundial, lo que le coloca como líder de los mortales con 37 puntos, superando a Fernando Alonso, llega a Silverstone, donde ya gano en la Fórmula 3 en el pasado: "Me encanta Maggots y Becketts porque son curvas muy rápidas, Silverstone es un circuito mega-rápido con curvas rápidas y excitantes. Gané en Silverstone en la F3 y con las World Series, todas las categorías con las que he corrido aquí, no puedo decir cuál fue la mejor pero recuerdo todas fueron muy buenas".

Además está a punto de firmar la renovación con la escudería americana, a la que llegó en 2016: “Estoy cerca de firmar un nuevo acuerdo y soy fanático de Haas. No tengo otra oferta, no estoy pensando en lo de Kimi Räikkönen y Ferrari. Como muchos otros, sueño con correr para un equipo de primer nivel, pero ahora solamente pienso en Haas”, comentaba.