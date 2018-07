Toto Wolff: “Para ganar hay que tratar de evitar cometer errores”

Google Plus

El jefe del equipo Mercedes AMG, Toto Wolff, afirma en unas declaraciones recogidas por el portal ‘Motorsport.com’ que para ganar no sólo es importante ser el más fiable y rápido sino también cometer los menos errores posibles. Pone el ejemplo de Vettel en las últimas carreras y confía en que puedan ser decisivos para el título.

"Creo que para ganar un campeonato debes ser lo más rápido posible, lo más fiable posible y con el mínimo de errores", dijo Wolff tras la clasificación. "Pero a veces es muy difícil juntar todo eso".

Comenta que la fortaleza de Vettel se puede convertir a veces en una debilidad, pone el ejemplo de lo ocurrido al inicio del pasado GP de Francia cuando en la primera vuelta tuvo un incidente con Valtteri Bottas y, posteriormente, con Grosjean.

"Como dije, el mayor punto fuerte de Sebastian es su ambición, pero a veces, como en Le Castellet, va en su contra".

No sólo pone el ejemplo de lo ocurrido en Francia, al fin de semana siguiente, en Austria, durante la sesión de clasificación no se apartó de la trazada cuando Carlos Sainz venía en vuelta lanzada. Esto le valió tres puestos de penalización. Posteriormente el alemán se disculpó y declaró que no había sido informado de que otro piloto venía en vuelta rápida.

"Creo que cada equipo es consciente de que tiene que apartarse en clasificación para no recibir una penalización, y todos los pilotos reciben instrucciones de sus ingenieros sobre lo que pasa detrás de ellos”, continúa, “Creo que es importante tratar de recoger cada punto que hay y, cuando dejas algo sobre la mesa, puede ocurrir algo así y herirte".

"Esa es la dificultad de estar en el monoplaza: debes ser agresivo y debes sacar todo el rendimiento que tienes, pero igualmente tratar de evitar cometer errores".

También, Wolff, hace autocrítica. Pone el ejemplo de lo ocurrido en Melbourne cuando cometieron un error que les privó de la victoria. Otra situación parecida podría ser el pasado fin de semana, en Austria, cuando los Ferrari y Red Bull pararon durante el período de Virtual Safety Car mientras decidieron que permaneciera en pista Hamilton.

"Y ocurren rápidamente. Nosotros también tuvimos situaciones así. Recordamos Melbourne, la primera carrera, donde no fuimos lo suficientemente buenos, cometimos un error y perdimos la ventaja. Así que nos pasó a nosotros también, y así va a ser la temporada, tratando de sacar rendimiento y minimizar los errores”, comenta para finalizar Wolff.