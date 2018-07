Vettel cree que las sanciones son tan duras por las excesivas quejas de los pilotos

Google Plus

El pasado fin de semana, Sebastian Vettel recibió una penalización de tres puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de Austria por obstaculizar a Carlos Sainz en la Q2, aunque no influyó ya que el piloto español consiguió pasar a la Q3 sin mayores problemas. Tras la sesión de clasificación, los comisarios decidieron hablar con el piloto de Ferrari, que explicó que su equipo no le había informado de que Sainz se acercaba, a lo que la FIA respondió que "al ser consciente de tener un problema para ver a través de sus espejos, debería haber dejado la trazada por si acaso".

En la salida, cayó desde el sexto al octavo puesto, pero consiguió remontar y subir al tercer escalón del podio. Sin embargo, el alemán está molesto por la decisión tomada por la FIA, ya que opina que las quejas excesivas de algunos pilotos han llevado a los comisarios a ser demasiado estrictos con las sanciones. "No estaba al tanto, traté de tener cuidado, no quiero insistir en ello, pero el reglamento es muy grande", explicó. Además, añadió que esto es el resultado de todos los pilotos al quejarse ante cualquier acción, y como solución, propone que la FIA les deje resolver estos problemas en la pista.

Al terminar la clasificación, Sainz también habló sobre el incidente, y opina que en este tipo de situaciones, suelen tener más culpa los ingenieros que el propio piloto, por no decirle que alguien viene. "Es cierto que si por este incidente no hubiese entrado en Q3, estaría mucho más enfadado, pero hice una vuelta buena en la Q2", comentó el español.

Charlie Whiting, director de la FIA, habló durante el pasado fin de semana sobre el procedimiento que utilizan, ya que tienen una base de datos con todos los incidentes y fallos de los últimos años, y a partir de ahí, deciden si sancionan o no. "Sí la merecía, está en la línea con otras decisiones", dijo Whiting a Motorsport.com sobre la sanción a Vettel. Sin embargo, también dijo que en un futuro los comisarios podrían analizar las consecuencias que tiene una acción, en vez de centrarse en el propio error o en la intención, y de haber utilizado este método en Austria, la sanción a Vettel podría haber sido menor e incluso inexistente. "Tuvo poco impacto, así que si tomas este criterio para evaluar las consecuencias del incidente, entonces podrías decir no hay daño, no hay sanción", concluyó.