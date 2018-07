Mercedes, en busca de la casualidad

Google Plus

Mercedes sufrió en el Red Bull Ring uno de los peores momentos de su historia, en todos los años que llevan compitiendo en Fórmula 1. Desde que la época híbrida empezó en 2014, nunca habían tenido un doble abandono por problemas mecánicos o de fiabilidad, si por accidentes como en 2016 por ejemplo.

En Mercedes se han centrado en buscar las consecuencias de lo sucedido en Spielberg, de cara al próximo fin de semana. Los de Brackley, introdujeron una evolución de motor en Paul Ricard, pero aseguran que la evolución no está involucrada en los problemas.

Valtteri Bottas abandonó pronto, en la vuelta 16, cuando rodaba por detrás de su compañero. Por su parte, Lewis Hamilton, se quedó parado en la vuelta 62, cuando ya tenía pocas opciones de sacar una buena tajada del GP, tras una mala estrategia de su equipo.

"No fueron el mismo problema (el de cada coche), fueron completamente diferentes", explicó James Allison, el director técnico ex-Ferrari, de Mercedes en un vídeo que el propio equipo colgó e hizo público.

J. Allison. Foto: Zimbio - Getty Images

"El coche de Valtteri tuvo fallos en la parte hidráulica, empezando en la dirección asistida pero finalmente en la caja de cambios, lo que provocó que se detuviera. Y en el caso de Lewis, fue una fallo de la bomba de combustible, lo que significa que no podía suministrar combustible al motor, por lo que él también tuvo que pararse", declaró el británico.

"Son problemas completamente separados, y ninguno de ellos está relacionado de ninguna manera con la introducción de la nueva unidad de potencia. ¿Vamos a tener cambios de piezas que puedan provocarnos sanciones deportivas? Esperamos que no", dijo.

En Mercedes, por esta parte, ha reconocido oficialmente los dos problemas, y lógicamente, no tiene que ver con la evolución de unidad de potencia de Paul Ricard, fueron problemas ajenos, como són el sistema hidráulico o la bomba de combustible, indirecta y directamente relacionados con el motor.

"Creemos que los dos fallos que tuvimos se limitaron a los componentes que fallaron, y ambas cosas se pueden reemplazar sin tener que entrar en las áreas del monoplaza y que conllevan penalizaciones deportivas", explicó convencido.

Lewis Hamilton. Foto: F1

A lo que añadió que: "No podemos estar completamente seguros hasta que hayamos hecho todas las comprobaciones necesarias para asegurarnos de que las partes del monoplaza que están selladas, y que sí provocan penalizaciones, no se vieron afectadas de ninguna manera por estos abandonos"

Por último, el director técnico, tras aceptar y explicar los problemas y errores que propiciaron el desastre de Austria, hizo un llamamiento a la tranquilidad de cara a Silverstone para reponerse y hacer que esto, haya sido solo una casualidad.

"Así que tenemos trabajo por hacer en este momento para tratar de asegurarnos de no tomar riesgos innecesarios con partes que no estaban relacionadas con lo ocurrido, pero que podrían haber tenido algún daño consecuente con el abandono. Pero no lo creemos, estaremos bien en Silverstone", finalizó Allison.