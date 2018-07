Horner: "Red Bull está en la pelea por el título"

Mercedes y Ferrari han sido superiores a nivel de chasis, mientras que Red Bull no ha podido competir con regularidad frente a estos dos. Sin embargo, ha mostrado un cambio de ritmo y se han manifestado más competitivos en algunos fines de semana.



La victoria de Max Verstappen en la carrera de casa se suma a las conseguidas por Daniel Ricciardo en China y Mónaco. No obstante, igual que ha habido fines de semana perfectos o con la suerte a su favor, lo cierto es que las sombras de Baréin o Azerbaiyán pesan en el campeonato.



Pero con 12 carreras todavía por delante y Red Bull en pleno estado de gracia (82 puntos en las últimas carreras), todo es posible. Por lo menos para su Jefe de equipo, Christian Horner, quién confía en las posibilidades de su equipo en la pelea por todo: “Nueve carreras, tres victorias, la misma cantidad de victorias que Ferrari y Mercedes. La Fórmula 1 está llena de ¿y si..?, peros y quizás, pero si nos fijamos en las posiciones en las que estábamos y deberíamos haber estado, entonces deberíamos liderar el campeonato hoy”.



El inglés se muestra positivo de cara a lo que queda de campeonato: “Hemos cerrado la brecha en las últimas carreras y todavía hay un largo camino por recorrer. ¿Que quedan 12 carreras? Pues por eso deberíais considerarnos como un rival a tener en cuenta. Nuestra determinación dentro del equipo es seguir empujando e intentar y asegurarnos de que estamos colocando a nuestros monoplazas por delante de nuestros oponentes”; pero también es realista: “Hay algunos circuitos por venir que deberían jugar con nuestras fortalezas. Lugares como Hungría y Singapur. Hay circuitos que no serán tan buenos para nosotros, pero uno de nuestros principales activos es que como equipo de carreras somos extremadamente versátiles. Así que creo que hay una posibilidad en ambos campeonatos y queda mucho que demostrar este año”.



Red Bull tiene un gran desafío por delante. Tanto Daniel como Max (96 y 93 puntos respectivamente) se encuentran dentro de la pelea por el título. Aunque la distancia con los de arriba es de 50 puntos, en el circo de las cuatro ruedas no hay nada escrito y todo puede cambiar de repente. Ricciardo sufrirá penalizaciones por cambio de motor en las próximas carreras. Pero claro, nadie dijo que esto fuera fácil.