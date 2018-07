Daniel Ricciardo se quedará en Red Bull, según Christian Horner

Google Plus

Desde antes del inicio de la temporada se especulaba con el futuro de Daniel Ricciardo, ya que a finales de año su contrato con Red Bull terminaba. Mucho se ha hablado de las posibilidades del australiano y varios rumores lo situaban en Ferrari, pero parece que todo va a quedar en habladurías. El jefe de la escudería energética, Christian Horner, ha confirmado que Daniel Ricciardo permanecerá en la estructura austríaca.

Los meses de verano son los más ajetreados en lo que se conoce, popularmente, como la “silly season”, época en la que aparecen cientos de rumores sobre el futuro de los pilotos. A principios de año ver a Ricciardo vestido de rojo no parecía descabellado, pero los de Maranello parecen haber apostado por su cantera y, a falta de una confirmación oficial, Charles Leclerc relevará a Kimi Räikkönen en Ferrari.

Horner y Ricciardo durante el GP de Canadá. Fuente: Getty Images

Con este movimiento a Ricciardo no le quedan muchas opciones y como ya ha adelantado Horner, ha no ser que Lewis Hamilton sorprenda con su retirada, el australiano se quedará en Red Bull: “Creo que si Mercedes hubiera puesto una oferta sería encima de la mesa, él habría estado muy interesado. Esperemos que Hamilton no anuncié su retirada este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña”, ha contado Horner a Reuters.

Así que, tras meses de dudas, tal y como ha conado Horner ahora ya solo queda ultimar el contrato del australiano: “Hemos llegado al punto en el que hay deseo por las dos partes de mantener nuestra relación. Así que solo es cuestión de hablar de los detalles y llegar a una conclusión, algo que haremos antes del parón de verano”, ha contado el inglés.

Horner y Ricciardo celebrando la victoria del australiano en Mónaco. Fuente: Getty Images

Un punto importante en las negociaciones de Ricciardo con el equipo de la bebida energética ha sido la unidad de potencia que montarán los de Red Bull en 2019: “Obviamente, una de las cosas que estaba esperando saber Ricciardo era la dirección que íbamos a tomar con los motores. Él ha visto el proceso y entendido las decisiones que hemos tomado”, ha finalizado explicando Horner.