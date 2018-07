Villeneuve cree que Stoffel Vandoorne se ha conformado con llegar a la F1

Google Plus

Cada vez que el campeón de Fórmula 1 de 1997, Jacques Villeneuve, opina sobre algo no deja a nadie indiferente. El canadiense ha hablado sobre Stoffel Vandoorne, piloto de McLaren, y su trayectoria en el equipo de Woking. Desde que el belga se convirtió en piloto oficial del equipo inglés en 2017 no ha tenido grandes actuaciones, algo que ha criticado el campeón del mundo.

"No ha habido un siguiente paso con Vandoorne"

Vandoorne debutó en 2016 en Baréin sustituyendo a su compañero de equipo, Fernando Alonso, después del fuerte accidente que protagonizó en Australia. Para Villeneuve esa fue su mejor carrera: “Es complicado. Su primer Gran Premio fue interesante, pero no hubo un siguiente paso. No sé si es por las complicaciones políticas con Alonso o quizás simplemente está contento de haber alcanzado la F1 y eso es suficiente para él”, ha comentado el canadiense a la televisión belga RTBF.

Vandoorne durante el GP de Austria. Fuente: Getty Images

Lo cierto es que, en la actualidad, Alonso cuenta con 36 puntos en el mundial de pilotos, mientras que el belga solo ha conseguido 8. Vandoorne llegó a la Fórmula 1 después de ganar el campeonato de GP2 de una manera aplastante y dando lecciones de conducción cada fin de semana. Hay muchos factores que pueden haber influenciado en la trayectoria del belga en el Gran Circo, como, por ejemplo, la poca competitividad del equipo y tener un compañero de equipo con tanta experiencia.

A pesar de esto, en McLaren han reconocido su esfuerzo: “Stoffel hace un buen trabajo, se esfuerza y desarrolla y tiene resultados comparables a los de Fernando. Queremos que continúe trabajando como hasta ahora”, comentó Eric Boullier en Austria, su última carrera como jefe de equipo de los de Woking. Pero estas palabras no garantizan el futuro del belga en la Fórmula 1, ya que McLaren todavía no ha confirmado su alineación para 2019. Los de Woking están atravesando una temporada de cambios y Vandoorne no puede olvidarse de que Lando Norris está calentando en la banda.