Lauda reconoce que habló con Verstappen para que ocupara un asiento en Mercedes

Niki Lauda, director no ejecutivo de Mercedes, ha reconocido que la temporada pasada hablaron con el actual piloto de Red Bull, Max Verstappen, para que este año ocupara un asiento en la escudería de Brackley.

Lauda explicó en sus declaraciones a ORF que hablaron tanto con Verstappen como con Jos, su padre, el verano pasado, el mismo año en el que Valtteri Bottas debutó en Mercedes y pilotaba bajo presión, por lo que el piloto holandés podría haber sido una buena opción para el equipo, y con Lewis Hamilton como compañero de equipo. Como ya se ha demostrado en la pista, el piloto británico es excesivamente competitivo, y Lauda cree que tener a su lado a Verstappen le habría hecho ir al límite en la pista. "Hamilton necesita un piloto que le meta presión para que realmente se demuestre lo que es capaz de hacer", explicó.

Sin embargo, Helmut Marko fue más rápido que ellos y no tardó en darse cuenta de la valía del piloto holandés, por lo que no tardó mucho en firmar con ellos. "Siempre hay que prestar atención a si ambos pilotos encajan, todos se acuerdan de Rosberg y Hamilton, de las historias que provocaron", continuó diciendo para la web F1 Today, y también recalcó que Hamilton necesita a alguien que le empuje a mejorar en la pista. Lauda está convencido de que el británico es el mejor piloto, y no importa si Vettel tiene un título más que él o no. "Si Verstappen pilota junto a él, no importa, como piloto, en todos los aspectos, es el mejor", confesó, refiriéndose a Hamilton.

Actualmente, Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta el año 2020, a pesar de las críticas que ha recibido por su forma de pilotar y por los errores que ha cometido en este inicio de temporada. Por otro lado, en Mercedes ninguno de sus dos pilotos han renovado, aunque Niki Lauda ha dicho recientemente que su intención es mantener a Hamilton y a Bottas de cara a la próxima temporada.