Zack Brown afirma que el equipo tiene que reformarse tras la salida de Bouillier

Tras anunciar la dimisión de Eric Bouillier como jefe de equipo de McLaren, los de Woking cambiarán la estructura técnica del equipo. Brown concedió una entrevista a Sky Sports F1 y habló sobre la salida del francés y sobre las áreas en los que la escudería excampeona del mundo de Fórmula uno debe mejorar.

McLaren ha detectado fallos sistémicos y estructurales en el coche y esa ha sido la principal razón de su bajo rendimiento en estas últimas carreras. Brown ha dicho que tienen que encontrar la solución y solventar esos errores para poder escalar puestos en la clasificación.

El director ejecutivo de McLaren afirmó que el trabajo en equipo no está siendo del todo bueno: "La razón por la cual el coche no está rodando bien sobre los circuitos es porque no estamos trabajando bien como equipo. Estamos reaccionando de forma muy lenta, tenemos que simplificar cosas y necesitamos trabajar como un verdadero equipo de Fórmula uno."

Brown siguió hablando sobre el equipo: "McLaren es un equipo mucho más rápido y estamos yendo muy lento sobre la pista. No es culpa de ninguna persona, yo se que tenemos grandes trabajadores aquí pero nuestra forma de trabajar tiene que cambiar."

Zak habló también sobre la salida de Boullier: "Eric ha estado aquí cuatro años y ha ayudado mucho al equipo, a él le encanta McLaren pero ha pensado que lo mejor para el equipo era que se fuera. Estuve con él durante la noche de ayer, lo discutimos y tuve que aceptar su dimisión, él es un gran jefe de equipo y seguro que acaba en un equipo ganador tarde o temprano." Bouiller llegó al equipo en el año 2014 después de que Martin Whitmarsh fuera despedido tras una nefasta temporada 2013. El francés ha vivido tres años de calvario por culpa del motor Honda y la resurrección del equipo en los primeros Grandes Premios de la temporada pero tras volver a caer abajo en la clasificación la presión ha podido con él y ha acabado marchándose.