Previa de Ferrari en el GP de Gran Bretaña 2018: confirmar un golpe sobre la mesa

Google Plus

En Ferrari están de enhorabuena, y ellos lo saben. Pese a no ganar en Austria, por no arriesgar, el equipo italiano firmo un doblete en el podio aprovechando el abandono de los dos Mercedes por problemas mecánicos, y a parte, también el de Daniel Ricciardo.

Ferrari tenía pocas esperanzas en Austria, el Red Bull Ring era un trazado plenamente Mercedes, y pese a ello, por 'X' o por 'Y' consiguieron salir muy, pero que muy vivos de lo que podía ser un punto de inflexión en su contra, como se pudo pensar el sábado en la sesión de clasificación.

Austria, 'bendito problema'

En el calendario de temporada de un equipo de Fórmula 1 siempre hay circuitos marcados en rojo, donde sabes que desde un buen principio ese fin de semana... No será el tuyo en condiciones normales. Austria era uno de ellos, junto con Canadá, el mismo Silverstone, etc... Y Ferrari se volvió a anteponer.

Como ya hizo en Montreal, el conjunto de 'Il cavallino rampante', se sobrepuso a las adversidades en un circuito muy poco favorable. Canadá era plenamente territorio Hamilton, y Austria plenamente Mercedes. En Canadá con un Lewis desconocido, Vettel se llevó la victoria y en Austria doble podio.

El fin de semana empezó según lo previsto, los Mercedes por delante, los Ferrari cerca sin estar a la misma altura a una vuelta, y los Red Bull un paso por detrás a pesar de estar en su casa. Pero, lo que importan aquí son los domingos, donde se reparten los puntos, por lo que el ritmo de carrera y la estrategia es lo importante.

Ferrari plantó a Kimi en tercera posición el sábado y a Vettel sexto, con su sanción en Q2. Ambos realizaron una gran actuación con varios adelantamientos, y con una estrategia conservadora por parte de su equipo llegaron sin problemas el podio, pero si hubieran querido, o mejor dicho, si les hubieran dejado, hubieran cogido a 'MadMax'.

Kimi entre los Mercedes. Foto: F1

Sebastian Vettel, el nuevo líder

De nuevo, el alemán, es líder del mundial. Lewis Hamilton se lo había arrebatado en Paul Ricard en un fin de semana redondo para el británico, pero con el '0' del #44 y la tercera plaza de Sebastian, el #5 es el nuevo dueño de la clasificación de pilotos.

La carrera de Vettel en Austria no fue fácil, partía más atrás de lo normal, y eso le obliga a remontar contra los Red Bull para llegar arriba. Con el Safety Car tempranero por el abandono de Bottas, entró junto con Kimi y los Red Bull, Hamilton no, y estos salieron delante del británico cuando hizo su parada, menos Vettel.

Sebastian salió a dos segundos de Lewis, y esto obligó al ya nuevo líder a currarse un adelantamiento en pista. Hamilton sufría con los neumáticos todo el tiempo, nuevos o viejos, el 'blistering' no le dejaba en paz y eso hizo que en pocas vueltas, Vettel se le pegara detrás, pegandole una tajada, que puede valer más que una posición de aquí en adelante.

Finalmente, pasando también a Ricciardo, Vettel se quedó con la tercera posición en el Red Bull Ring. Vettel hará lo posible durante este fin de semana, para volver a salir más que vivo de un circuito que es plenamente Hamilton, su casa, su gente, y con tres victorias consecutivas.

Vettel ante Hamilton. Foto: F1

Kimi Räikkönen, callando rumores

El piloto finés volvió a demostrar que por mucho que se hable de Leclerc y de McLaren, el sigue centrado en su cargo, en su año, en su temporada, y en ayudar al equipo. 5 podios son los que 'Iceman' lleva en este 2018, en lo que puede ser su mejor año con Ferrari desde que volvió en 2014.

Milita tercero en el campeonato, superado solo por los dos 'cocos', y con la moral por arriba parece que el Kimi de las primeras carreras ha vuelto tras un descanso por medio. El campeón de 2007, es el más veterano de la parrilla, y su mínima mala actuación pesa más en la balanza que tres buenas.

Muchos lo daban por 'muerto', que incluso se bajaría del Ferrari antes de acabar el año. Pues se metió entre los dos Mercedes en la salida, se peleo con todos en carrera, y con la estrategia y abandono de otros llegó a la segunda posición firmando dos podios consecutivos.

En Silverstone, tendrá la misión de seguir con este buen ritmo, de seguir ayudando a Vettel, y si es posible, porqué no, de engancharse al tren por el título, sus oportunidades pasan por seguir firmando podios y vueltas rápidas antes del parón de verano. Y por supuesto, su ansiada victoria número 21.

Kimi Räikkönen. Foto: F1

Expectativas para Silverstone

Ferrari buscará ganar de nuevo. Es cierto que Austria fue prácticamente un éxito con ese doblete de Ferrari, pero la victoria estuvo cerca y por no arriesgar cuando realmente no había riesgo, no se llevaron la victoria. Por lo que ganar de nuevo, en un circuito Mercedes - Hamilton, sería clave.

La 'pole' también se está haciendo demorar últimamente en Maranello, y eso será un objetivo más a cumplir, aunque si todo va según lo rodado, las posibilidades de Ferrari y sus dos pilotos residirán en la carrera del domingo.