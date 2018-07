Renault introducirá un nuevo turbo en Silverstone

Los turbos de Renault llevan arrastrando problemas de fiabilidad desde el comienzo de la presente temporada. Daniel Ricciardo sufrió una avería en su turbo en el Gran Premio de China y Nico Hülkenberg en el Gran Premio de Austria. El motorista francés planteó desde ese entonces una actualización que mejorara la fiabilidad y es ahora, en el Gran Premio de Silverstone, cuando estará disponible.

Renault no cambió el turbo en la última actualización del motor. Sí lo hizo con el MGU-K. "No era una nueva especificación del turbo. Era un motor nuevo pero no había nada diferente en esa especificación con respecto a las especificaciones previas. Sin embargo, hay una pequeña actualización que se introducirá en Silverstone según lo planeado y que no estaba disponible para Austria", declaró Cyril Abiteboul a Motorsport.com.

Abiteboul explicó que eran conscientes de que Hülkenberg podía sufrir problemas en su turbo en el Gran Premio de Austria sin la actualización que llevarán ahora a Silverstone. "Sabemos que corríamos ese riesgo después del problema que experimentamos en el coche de Daniel en Shanghai. Este ha sido el único problema que hemos tenido desde China. El turbo de Nico está definitivamente roto pero el ICE y los demás componentes están bien", expresó el director de Renault.

Hülkenberg introducirá así su tercer turbo en lo que va de temporada. Abiteboul afirmó que el equipo está siguiendo el plan previsto: "Planeábamos utilizar cuatro motores para seguir el ritmo de desarrollo y, en particular, la introducción de la especificación C, lo que nos da un poco de libertad en esta situación. De todos modos, no es una situación aceptable y tenemos que seguir trabajando en ese tipo de fiabilidad. No hay sanción por el momento. Esperábamos que las sanciones llegaran tras el parón de verano, y ese sigue siendo el plan”.

El director de Renault se mostró además satisfecho con el funcionamiento de la nueva especificación del MGU-K introducida en el Gran Premio de Austria. Cabe recordar, que esta especificación solo fue utilizada por Renault, no así por Red Bull y Mclaren. Los de Woking tuvieron problemas de ensamblaje y Red Bull hubiera sufrido una sanción de haberlo introducido.

"No hay un problema en particular con eso. Nuestro monoplaza era más ligero, por lo que podíamos llevarlo más al límite. También tiene una mejor distribución del peso, lo que es un doble impacto positivo. Hasta ahora, los otros dos coches han preferido no aprovechar esa opción porque requiere que se cambien algunas cosas en cuanto a instalación. Ambos equipos han elegido no usarlo por el momento pero eso no significa que no lo utilizarán más adelante en la temporada", aclaró Abiteboul.

Otra novedad introducida por Renault en Austria fue un mapa motor para clasificación. Dicha novedad la dio a conocer Christian Horner. De no ser por eso, Renault habría optado por no desvelar esa información. "El mapa de clasificación es algo que no habríamos anunciado si alguien más no lo hubiera mencionado. Es una pequeña mejora, entre las muchas que estamos haciendo. En condiciones normales lo habríamos mantenido oculto, no crearíamos expectativas. Esa es otra razón por la que también ha terminado esa relación - con Red Bull-, porque necesitamos controlar nuestra comunicación", expresó el director de Renault.

Haciendo balance del resultado obtenido en Austria, Abiteboul admitió que eso complica la lucha por el cuarto puesto en el mundial de constructores: "Va a estar igualado. Todavía lideramos esa zona media pero tenemos que reaccionar. La capacidad de reacción es uno de los requisitos cuando compites en F1 y queremos demostrar que tenemos esa capacidad de recuperarnos”.