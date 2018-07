Charlie Withing defiende las nuevas salidas de Fórmula 2

Google Plus

La Fórmula 2 adoptó una salida tras el coche de seguridad para la carrera en el Red Bull Ring de la semana pasada y Silverstone este fin de semana. La decisión se tomó después de que dos coches se pararan durante la práctica adicional que se programó después de una serie de problemas en las carreras, en Austria.

Los pilotos y equipos de F2 señalaron lo violenta que fue la salida de Formula 3 en el Norisring como el catalizador de la decisión de la F2 tras 5 carreras de la temporada, pero Whiting dijo que el movimiento no estaba relacionado. "Los muchachos de F2 no están seguros de poder arreglarlo antes de Silverstone", dijo Whiting, explicando la decisión. "No tiene nada que ver con el accidente que todos vieron en Norisring. Se trata de lo que vimos en Paul Ricard, donde tres autos se pararon al comienzo de cada carrera [cuatro en el sprint]".

"Simplemente no quería depender de la suerte, porque creo que hemos tenido suerte. Si hubiera habido un accidente, podrías argumentar que habría sido difícil de defender", decía. "Sabemos que hay un problema y los pilotos nos dicen que es muy difícil".

Ha habido varios problemas con el embrague, pero la mayoría ya se han rectificado, incluido uno relacionado con la ECU y otro con la inercia del motor. Los pilotos dicen que la pequeña cantidad de recorrido del embrague en las paletas del volante es una razón importante para esto.

Algunos conductores reaccionaron negativamente a esta decisión, sintiendo que trabajaron duro con los ingenieros para hacer que el embrague funcione y que tendrían una ventaja si las salidas en parado seguían. "Por supuesto, algunos conductores no estaban contentos porque sintieron que habían hecho un buen trabajo y trabajaron en sus salidas, etc., pero muchos de ellos dicen que fue lo correcto", agregó Whiting.

Whiting dijo que la FIA consideraría cuidadosamente cómo la Fórmula 2 ha manejado los problemas del embrague y del motor del acelerador. "Creo que deberíamos revisar cómo resolvemos las cuestiones técnicas porque nos ha llevado un tiempo", agregó Whiting. "Creo que tenemos que echarle un buen vistazo a eso. "Es un monoplaza completamente nuevo y un motor completamente nuevo, lo entiendo, con una cantidad limitada de pruebas, pero aún se está alargando un poco más de lo que nos hubiera gustado".