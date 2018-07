Lewis Hamilton: “Lo que no te mata, te hace más fuerte”

Google Plus

Lewis Hamilton está ante la oportunidad de conseguir seis victorias en Silverstone, que sería la quinta consecutiva: “Este GP es el más especial para mí, es un auténtico privilegio. He estado viendo imágenes del año pasado y los aficionados siempre son geniales, hace buen tiempo y estamos peleando por la Copa del Mundo también, un buen fin de semana para nosotros”, comenzaba así su intervención en la rueda de prensa oficial de la FIA.

Sobre la experiencia en el GP de Austria, dice: “Un fin de semana duro, pero lo que no te mata te hace más fuerte, el espíritu del equipo es más fuerte que nunca. Siempre nos hemos reforzado, hemos hecho piña, ha habido algunos cambios que hemos tenido que probar y están confiados de que no volverá a pasar”.

Fue preguntado por las similitudes entre el circuito de Austria y el de Gran Bretaña, dice: “Creo que ambas pistas tienen similitudes, el último sector de Austria y este circuito en general. Es uno de los circuitos más duros para los neumáticos, en cuanto al coche creo que podamos exprimirlo un poco más, será divertido”.

No quiere adelantarse y no quiere hablar sobre el campeonato, todavía: “Es difícil predecir la temporada. Hemos mejorado el coche, me siento más cómodo en el coche y eso es mejor para mí y para el equipo y para conocer más las ventajas y desventajas de cada paquete. Es cierto que ha sido una temporada con altibajos, pero espero que desarrollemos más rápido el coche que el resto. También hay más competitividad y eso es bonito para el deporte”

Hamilton no está preocupado por la pérdida de puntos este 2018: “Ferrari ha perdido puntos, Red Bull igual, hay muchas decisiones difíciles que tomar, algunas son más fáciles y otras difíciles, pero así son las cosas. Espero que todos estos errores no decidan el título, solo sé que estamos mejorando poco a poco, tengo al mejor equipo de estrategas detrás de mí, nadie es perfecto, pero hemos tenido más aciertos que fracasos”.

Sobre volver a lo más alto del Mundial en se casa, admitía: “Sería genial, la verdad es que recuperar el liderato sería genial, no importa dónde. Venir aquí y tener siempre éxito es bonito, me siento un privilegiado por poder conseguir una sexta victoria”, finalizaba su intervención.