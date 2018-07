Max Verstappen: “No seremos muy competitivos en Silverstone”

Sobre su última victoria, la primera de este 2018 y la cuarta de su carrera, argumenta: “Fue una victoria inesperada, pero muy agradable sobre todo después del viernes y sábado. Tuvimos un buen equilibrio el domingo y gracias a la anticipación del equipo en el VSC, y de ahí gestionar la carrera, estoy muy contento de haber ganado. Sí, todas las victorias son buenas, pero esta fue inesperada y eso lo convierte en especial”, comenzaba Max.

Verstapen no quiere mojarse sobre cuál es el coche más rápido: “Es difícil decirlo porque depende del circuito, si las rectas son largas somos terceros, si no lo son, somos más competitivos por el chasis que tenemos. Haber ganado en Austria es importante porque creíamos que íbamos a perder puntos”.

El holandés no cree que este circuito beneficie a Red Bull: “Algunas curvas ya se han convertido en rectas, es una lástima para nosotros por lo que no esperemos ser muy competitivos, pero estaremos ahí”.

Sobre el triplete de grandes premios, Max dice: “Estamos más ocupados, pero como piloto es perfecto, es principalmente para los mecánicos y sus familias”.

Pirelli lleva este fin de semana los neumáticos con cuatro milímetros menos de grosor, que ya usaron en Barcelona. Max opina: “He probado los dos y para mí creo que es lo mismo. No sé si Mercedes se benefician porque no conduzco ese coche, si lo hiciera, te lo diría”.

Para nada cree que puede estar en la lucha por el título, no por él, sino por el monoplaza: “No tenemos el paquete para luchar en cada circuito, no creo que estemos en una posición de remontar. En algunas pistas tendremos opciones para ganar, pero no en todos, 53 puntos son muchos y para ello tendrías que ganar casi todos los fines de semana”.

Sobre la temporada que les vendrá en 2019 no quiere hablar demasiado: “Es difícil saber el rendimiento de Honda el año que viene, ellos están trabajando duro, pero yo no lo estoy dando muchas vueltas. Habrá que esperar a la pretemporada. Es algo que también afecta a mi carrera, me preguntaron, pero yo no tomé la decisión”, finalizaba.