Brown: "No tenemos el mismo nivel de carga aerodinámica que el año pasado"

Zak Brown, CEO del equipo McLaren, ha reconocido que el monoplaza de esta temporada tiene menos carga aerodinámica que el del año pasado, justo en un momento clave para los de Woking, tras la dimisión del director de carreras, Éric Boullier, por la decepcionante temporada del equipo, especialmente tras los últimos Grandes Premios.

"Hemos identificado un área en la que nuestro automóvil de este año es más débil que el del año pasado", dijo Brown a la web Autosport. Añadió que la temporada pasada no tuvieron el mejor chasis, y tampoco sería capaz de decir si el de esta temporada es mejor, ya que lo único que es evidente es el menor nivel de carga aerodinámica.

Después de la renuncia de Boullier, McLaren se ha visto obligado a reorganizar su plantilla, designando a Gil de Ferran como director deportivo, Andrea Stella como director de rendimiento y responsable de las operaciones en pista, y Simon Roberts será el encargado de supervisar la fabricación, ingeniería y logística. "Realmente, esto tomará un tiempo para solucionarlo, así que creo que estamos a años de distancia", explicó Brown. También cree que deben ser realistas y honestos con ellos mismos y, sobre todo, con sus aficionados, y explicar que esto se trata de un viaje que comenzó con la dimisión que se produjo en la jornada del miércoles y que aún no ha terminado.

"En última instancia, estamos trabajando para desarrollar un equipo de carreras más rápido", continuó diciendo, y añadió que el monoplaza de ahora no es un producto terminado, sino el punto de partida. Y así lo demuestran los resultados, ya que McLaren se propuso en el inicio de la temporada ser los mejores del resto y, por el momento, no lo están consiguiendo, aunque Brown ha asegurado que el equipo no se ha rendido y lucharán por alcanzar esa cuarta posición.

El CEO de McLaren cree que están inmersos en una gran pelea, por la cuarta, quinta, sexta o séptima posición, ya que todos los equipos están muy cerca, aunque prefiere no hacer predicciones ya que eso les ha causado algunos problemas, por lo que no quiere volver a cometer los mismos errores. "Lo que me gustaría hacer y lo que vamos a hacer es luchar como locos para terminar en cuarto lugar en el campeonato", concluyó.