La reestructuración de McLaren no fue consultada con Alonso

Fernando Alonso y McLaren llegan a Silverstone, Gran Premio de casa para la escudería de Woking, en un momento que deja mucho que mejorar, por el rendimiento del coche, que está lejos de las espectativas y, sobre todo, por la reciente dimisión de Éric Boullier al frente de la dirección deportiva de la escudería, lo que ha supuesto una reestructuración en los puestos más altos de la plantilla del equipo.

Andrea Stella y Gil de Ferran tomarán las riendas que ha dejado Boullier, ambos son hombres de total y absoluta confianza para Fernando Alonso, del que se ha dicho que ha podido ser consultado previamente a la toma de esta decisión, algo que ha desmentido el propio piloto asturiano desde el circuito de Silverston, aclarando que se le ha informado, sí, pero no se ha consultado con el esa decisión.

"Me entere ayer... A las 12 salió el comunicado, pues a las diez me llamó Zak y me contó que Éric había presentado la dimisión y que ponía punto y final a su etapa en McLaren. Y que ahora tocaba simplificar y remodelar las cosas. Siempre he tenido máxima confianza en Zak y en sus decisiones en ese sentido, seguro que el futuro irá bien".

"Consultar e informar son dos palabras parecidas pero tremendamente diferentes. Tanto Stoffel como a mí se nos informó de la marcha de Eric y el posible recambio que Zak tenia en la cabeza. No van a cambiar los cargos importantes teniendo a tus pilotos sin conocimiento o en contra de ello. Tanto Stoffel como yo pilotamos el coche y nos fiamos de las decisiones de nuestros jefes. Remamos todos en la misma dirección", ha añadido Alonso.

Estos cambios pueden tener un importante efecto en la decisión que debe tomar Alonso de cara al año que viene, pero él sigue incidiendo en que la decisión la tomará después el verano: "No hay mucho que contar sobre mi futuro. McLaren tiene otras miras más allá de F1, porque es un equipo de carreras completo. Zak también tiene esta visión general del deporte de motor para ampliar fronteras, así que ya veremos qué camino tenemos para el futuro. Después del verano pensaré cuál es la mejor decisión para 2019", ha apuntado.

"Este año estamos sumando puntos, más que en 2017, pero estamos debajo de las expectativas. Estos cambios pueden aportarnos ganas de cambiar y mejorar. A veces hay que dar un paso atrás para dar dos adelante, y ojalá sea éste uno de esos momentos importantes para coger carrerilla", ha indicado el asturiano.

Sobre las expectativas que no esta cumpliendo McLaren se ha mostrado realista y exigente, al pensar que deben introducir mejoras con mayor frecuencia para poder estar al nivel de lo que se le supone a una escudería históricamente ganadora como es McLaren.

"No sé si el coche de este año tiene menos carga aerodinámica que el del año pasado. Todos los coches de 2018 perdieron carga con la nueva reglamentación, el monkey seat, y algunas otras novedades técnicas. Estamos intentando recuperar poco a poco. Más que la cantidad de carga, la clave son las evoluciones. Este año hemos tenido una en Barcelona y desde allí nos hemos estancado un poco. Usamos los viernes como test, pero el resto del fin de semana es bastante parecido siempre. Necesitamos mejoras como las de Barcelona cada dos o tres fines de semana".