Guenther Steiner: "Yo diría que Romain estará mas relajado después del cuarto puesto de Austria"

El jefe de equipo del conjunto Haas llegó al Gran Premio de Gran Bretaña con la moral por las nubes tras el gran resultado cosechado en Austria. Grosejan fue cuarto cosechando el mejor resultado de la historia de Haas y Magnussen quinto alcanzando el séptimo lugar en el Mundial de pilotos. El americano llegó a la rueda de prensa de jefes de equipo con la mente puesta en esta carrera pero contento por el gran resultado cosechado hace siete días.

Grosejan tuvo un incidente en la primera sesión de libres y el americano habló sobre el estado del coche: "Tenemos que cambiar el chasis y debido a ello no podrá salir a pista en la segunda sesión de entrenamientos libres, su coche sufrió demasiados daños."

Guenther habló también sobre los altibajos de Grosejan y sobre los mecánicos del francés: "Los que trabajan en el coche de Romain están muy ansiosos estas semanas porque tuvimos muy buenos resultados en el pasado y últimamente no estaba costando sumar puntos. Pero con el cuarto puesto de Romain en Austria ellos estaban muy contentos, volvieron a casa muy felices pero ahora tienen que cambiar el chasis."

Steiner habló sobre el cuarto puesto de Grosejan en Austria: "Es muy importante, el sabe como conducir el coche pero debido a diferentes razones no estaba pudiendo lograr puntos y en Austria finalmente logró sus primeros puntos y encima logró 12. Yo diría que ya estará mas relajado."

Por último, al americano le preguntaron sobre la paciencia que tiene con sus pilotos, a lo que este respondió: "Lo que espero es conseguir buenos resultados y traer puntos. Kevin está haciendo un año muy bueno, ha logrado grandes resultados. Romain ha tenido con un comienzo complicado en este primer tercio de la temporada pero ya estuvo con nosotros los dos primeros años y este ya es su tercer año en el equipo. Romain logró grandes resultados cuando apenas tenía opciones para hacerlo en nuestro primer año en Fórmula uno. Que otros equipos no hayan dado oportunidades a sus pilotos cuando no cosechaban buenos resultados no significa que nosotros no podamos hacerlo. Tenemos que darle oportunidades para que logre puntos y lo hizo en Austria.