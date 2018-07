Robert Kubica habla sobre su presente y futuro en Fórmula 1

El actual piloto probador de Williams afirma que tiene opciones reales de tener un asiento titular el año que viene en alguna escudería de la parrilla actual de Fórmula 1, no obstante Kubica es consciente de que, para un equipo, no es fácil fichar a un piloto de sus características actualmente.

Hace casi una década desde que vimos por última vez al piloto polaco en una carrera de Fórmula 1, aunque el año pasado sonaba para ser piloto oficial de Williams, pero al final solo consiguió ser piloto reserva de los de Grove, ya que la marca inglesa se decantó por tener dos pilotos de pago de titulares esta temporada.

Robert hizo test con monoplazas en años anteriores, sobre todo para ir probando su mano tras la operación por el accidente sufrido en Rallies. Incluso en este año ya ha disputado varias sesiones de entrenamientos libres con el Williams. El expiloto de BMW ha dicho que su futuro se sabrá como muy tarde en octubre, justo después del parón veraniego, el cual Kubica aprovechará para dar los últimos retoques a las negociaciones con los equipos.

"No oculto que durante diez meses volver a la parrilla ha sido un objetivo realista. Ahora hay varios equipos con los que ya he hablado o con los que puedo hablar y todo se resolverá en los próximos dos o tres meses”. Declaró el piloto de Williams para el medio de comunicación polaco Swiat Wyscigow. Además añade: “Si me pongo en el papel de jefes de equipo, la decisión de ponerme en el coche no es fácil y no hay garantías".

Sobre su situación actual en el equipo y sobre sus anteriores expectativas de tener un asiento titular este año el piloto polaco declaró: "No es fácil y para mí es complicado hablar sobre mis posibilidades, porque en algún momento dije este año que eran del 99,9%” Algunos me dicen que tuve mucha suerte".