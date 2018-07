Fernando Alonso: “Ojalá estemos más cerca de la Q3”

Google Plus

Día productivo en McLaren, parecía que habían tenido algún tipo de problemas en la primera sesión, ambos coches eran de los que menos habían rodado y tan solo estaban probando cosas para el futuro. Fernando Alonso fue decimoquinto en la mañana y por la tarde escaló hasta sexta plaza para meter miedo a los rivales y apretar la lucha por la Q3.

Alonso explica en que ha consistido su día: “La primera sesión la dedicamos a probar algunos experimentos, aunque no estén disponible para la carrera. Es información para el equipo. Como conocemos el circuito, no había mucho que probar y por ello nos dedicamos a probar cosas. En Libres 2 el coche fue bien y probamos muchos neumáticos para la tanda larga. Está todo muy igualado y dos décimas arriba o abajo te cambian bastante. Verstappen y Grosjean no salieron, así que sabemos que estamos más atrás de lo que parece, pero estoy contento por cómo fue el viernes”.

Con tres fines de semana seguidos, Alonso cree que cambiaran poco las cosas en Silverstone, quizás McLaren siga lejos: “Los coches han estado en Francia, Austria y Silverstone. en los últimos once días, así que creo que se mantendrán un poco las fuerzas, así que espero que mañana tengamos una batalla fuerte en el grupo medio y quizá con Haas por delante del resto. Luego estará Renault, Sauber... por tanto, no habrá mucha diferencia. Ojalá nosotros estemos más cerca de la Q3 que en las últimas dos carreras”.

Alonso también comparó las batallas que ha tenido durante el día tanto con Kevin Magnussen como con Charles Leclerc: “Magnussen intentó tres veces demostrarme su fuerza en pista, y los comisarios entendieron que esa demostración no merecía sanción. Supongo que tener dos reprimendas echa para atrás cualquier sanción, como cuando en fútbol alguien tiene una amarilla quizá le perdonan cosas. Así va la F1. En tanda larga en Libres 2 alguna lucha tuve con los Ferrari y Leclerc, algo que provocamos porque son situaciones que vivimos en carrera y el coche se comporta diferente en tráfico, queríamos probarlo. Con Charles siempre es una batalla más tranquila y disfrutamos de ello”.

Sobre usar o no el DRS en la primera curva, Alonso se esperará a mañana para ver qué pasa: “Ricciardo lo ha usado hoy, incluso con los duros, así que creo que para nosotros no será posible, pero es un punto para tener en cuanta mañana. Lo intento Grosjean en Libres 1 y tuvo un accidente, así que se pueden ganar algunas centésimas, se puede perder toda la sesión. Habrá que ver mañana los riesgos”.