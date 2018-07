Carlos Sainz: "Deberíamos estar en un mejor lugar"

Google Plus

Carlos Sainz tuvo también un día productivo. Su Renault se ha comportado bien y no ha dado problemas de fiabilidad, para empezar, está bien. En la primera sesión fue decimosexto, pero en la segunda mejoró un poco, quedó undécimo, pero no preocupa su entrada a la Q3, como ha hecho toda la temporada, el coche le permitiría entrar.

El madrileño valoraba su día de la siguiente manera: “Hemos podido completar todo nuestro programa, así que estoy contento por cómo ha ido el día. Tenemos trabajo por hacer mañana, pero hemos recogido datos importantes. En la tanda larga hemos tenido mucho tráfico, así que confío en que tengamos más ritmo. El nuevo asfalto ofrece mucho agarre, aunque en Libres 1 estaba muy sucio. También tiene muchos baches. Es interesante tener disponible el DRS en las dos primeras curvas, es una sensación genial tomarlas a fondo en un día tan soleado aquí en Silverstone”.

Sainz también ha visto que el RS18 se comparta mejor que en los anteriores fines de semana: “Creo que fue positivo en cierto modo, porque tuvimos un viernes mucho mejor que en las últimas carreras, donde tendíamos a sufrir y luego teníamos que compensarlo el sábado. Parece que el equilibrio estaba más en su sitio que en Austria y Francia. Deberíamos estar en un mejor lugar”.

Tras el día, esto es lo que piensa el de Renault sobre los rivales a batir este fin de semana: “Creo que puede haber una gran batalla en la parte media con los Haas y con los McLaren. Force India parece que han dado otro paso adelante con su nuevo paquete. Será una Q3 apretada, pero hay opciones”.

Sainz confirmó que Renault no sufrirá mucho con las gomas este fin de semana: “Hemos mejorado esos problemas, pero las gomas más duras que ha traído Pirelli nos están ayudando, así como la banda de rodadura más estrecha. Pero, aun así, creo que hemos aprendido de Austria. Sabemos que McLaren normalmente tiende a ser bastante rápido en curvas de alta velocidad, probablemente les recuperemos un poco en las rectas. Pero son las diferencias normales entre nosotros, y no nos preocupan”.

El equipo Renault ha sido multado por 1.000 euros porque Sainz se saltó el bolardo de entrada a Pit-Lane, tiene que quedar a la izquierda, pues el español lo dejó a la derecha, pero no fue culpa suya: “Le pregunté al equipo si la temperatura del motor estaba correcta porque estábamos probando cosas en el Halo. En el último momento me dijeron que entrase a boxes porque habían visto un gran aumento de temperaturas. Afortunadamente, la FIA entendió que no era culpa mía”, finalizaba.