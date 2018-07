Carrera GP de Gran Bretaña 2018 de Fórmula 1 en vivo y en directo online

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera del GP de Gran Bretaña en vivo. La clasificación/carrera tendrá lugar a partir de las 15:10 horas.

Tabla de tiempos clasificación | Foto: @F1

Resumen de clasificación en GP de Gran Bretaña en vivo: Hamilton ha conseguido la pole, seguido de Vettel y Räikkönen. Por detrás de ellos han terminado Bottas, Verstappen y Ricciardo. Carlos Sainz saldrá decimosexto, ya que en su última vuelta ha tenido algo de tráfico, y esta será la primera vez de toda la temporada que no saldrá entre los diez primeros. Fernando Alonso no ha conseguido pasar el corte y no ha podido colarse entre los diez primeros, por lo que saldrá decimotercero. Brendon Hartley, finalmente, no ha salido a disputar la clasificación por su accidente en los Libres 3.

Tabla de tiempos Libres 3 | Foto: @F1

Resumen de Entrenamientos Libres 3 en GP de Gran Bretaña en vivo: Hamilton es el piloto que ha marcado el mejor tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres, seguido de Räikkönen y Bottas. El susto de esta sesión lo ha dado Brendon Hartley, ya que le ha colapsado su neumático delantero en la frenada de la curva seis, por lo que ha roto la suspensión y se ha chocado contra las protecciones; afortunadamente, el piloto ha podido salir por su propio pie. Fernando Alonso ha sido decimotercero y Carlos Sainz, decimoquinto.

Tabla de tiempos Libres 2 | Foto: @F1

Resumen de Entrenamientos Libres 2 en GP de Gran Bretaña en vivo: La segunda sesión de libres fue interrumpida al poco de su inicio, Max Verstappen se salió y tocó el muro, hubo bandera roja. Los neumáticos duros no estaban funcionando tal y como se esperaba a una vuelta, funcionaban mejor a dos, por lo que más problemas para los equipos de cara a la clasificación del sábado. Pierre Gasly tenía problemas de motor a la hora de la sesión, diciendo así adiós al día. La sesión acaba con Vettel líder, Hamilon detrás a una décima de distancia. Alonso era el primero de los mortales, sin contar a Verstappen, por su accidente al principio de la sesión, pero a casi dos segundos del Ferrari.

Tabla de tiempos Libres 1 | Foto: @F1

Resumen de Entrenamientos Libres 1 en GP de Gran Bretaña en vivo: La primera sesión de libres empezaba tranquila. La duda de todos los pilotos y equipo era usar el DRS en la primera curva (la FIA la introduce dentro de su primera zona), pero el problema está con este componente abierto el coche puede trompear al girar, muchos optaban por quitar el DRS y a la salida, volverlo a activar. Romain Grosjean llegaba a la primera con el DRS activado, justo antes de desactivarlo pisó un bache y el coche se le fue de la parte trasera, hizo un trompo y acabó contra el muro, el de Haas dijo por radio: “El coche está totalmente destruido”. El más rápido fue Lewis Hamilton, Mercedes haciendo su trabajo. En cuanto a los españoles, Alonso fue de los que menos rodó por la mañana, de nuevo McLaren sembrando muchas dudas. Carlos Sainz probó un elemento en el halo que era un sistema de transmisión de cara a 2019. El madrileño también fue llamado a declarar por saltarse el bolardo en la entrada del pitlane.

Resultados de las carreras anteriores del año actual: La temporada 2018 es una de las más igualadas de los últimos años, ya que Hamilton ha ganado en tres ocasiones y Vettel también, aunque es el piloto alemán el que ocupa la primera posición en el Mundial de pilotos, y Ferrari también lidera el Mundial de Constructores. Sin embargo, Red Bull tampoco se queda atrás, ya que Ricciardo ha ganado en dos ocasiones y Verstappen, en una; además, el piloto holandés ha subido al podio en tres ocasiones en lo que va de temporada.

Hamilton en el GP de Gran Bretaña 2017 | Foto: REUTERS

Resultados de carreras anteriores: Silverstone es uno de los circuitos caracterizados por la hegemonía de Mercedes, ya que Lewis Hamilton ha ganado aquí las últimas cuatro carreras, sin darle a sus rivales posibilidad alguna de hacerse con la victoria o, al menos, de hacerle sombra. En 2013, el equipo Mercedes también subió a lo más alto del podio, y desde 2012 no gana otro equipo diferente; este fue el año en el que Mark Webber consiguió la victoria con el equipo Red Bull.

Estadísticas del circuito: El piloto en activo que más veces ha ganado en toda la historia de este Gran Premio es Lewis Hamilton, el piloto que corre en casa; ha conseguido la victoria en cinco ocasiones, cuatro veces de forma consecutiva; y si gana este año, marcará un nuevo récord. La temporada pasada también marcó la vuelta rápida en este circuito, con un tiempo de 1:30.621. En cuanto a los pilotos españoles, Fernando Alonso ha ganado en Silverstone en dos ocasiones, en 2006 con el equipo Renault, y en 2011 con el equipo Ferrari.

Circuito de Silverstone | Foto: @F1

El Gran Premio de Gran Bretaña se celebra en el circuito de Silverstone, un autódromo situado en la misma ciudad, con una parte en Northampstonshire y la otra en Buckinghamshire. La distancia total del circuito es de 5,9 kilómetros, por lo que darán 52 vueltas y recorrerán 307 kilómetros. Este trazado tiene 18 curvas, diez a derechas y ocho a izquierdas. Además, es uno de las grandes leyendas del calendario de Fórmula 1, ya que lleva disputándose desde que comenzó la competición.