Hamilton logra su cuarta pole consecutiva en Silverstone

Lewis Hamilton logró por cuarto año consecutivo la pole en el Gran Premio de Gran Bretaña, el inglés sufrió más de lo debido para superar a Vettel pero finalmente lo logró por 44 milésimas. El alemán de Ferrari hizo un mal primer sector en la segunda vuelta y no pudo recuperar el primer puesto y saldrá mañana en segundo lugar. El tercer puesto fue para Räikkönen que se quedó a menos de una décima del tiempo de Hamilton confirmando el gran nivel que ha mostrado Ferrari este fin de semana. Mañana llegará la hora de la verdad pero el piloto local es el quién golpea primero en esta clasificación.

Jornada algo negra para los Williams que corrían en casa al no poder completar una vuelta con Stroll y teniéndose que conformar con el decimoctavo puesto de Sirotkin. La sorpresa fue de nuevo Charles Leclerc que volvió a meter al Sauber en la Q3 y clasificó en noveno lugar. Ninguno de los españoles logró meterse entre los diez primeros, Alonso fue decimotercero cayendo en la Q2 mientras que Sainz no pudo pasar de la Q1.

Q1 con incidentes y sorpresas

Antes de tiempo esta clasificación no iba a contar con Brendon Hartley ya que el de Toro Rosso tuvo un accidente en los libres tres por un problema en la suspensión. Lance Stroll tampoco iba a ser capaz de completar un tiempo ya que se salió de pista en la curva seis y su coche se quedó clavado en la grava, el canadiense provocó la única bandera roja de esta sesión. Williams seguía sin suerte ya que Sirotkin se salió de pista y fue investigado por no entrar al pit-lane con bandera roja. El ruso fue capaz de completar una vuelta pero no pasó del decimoctavo lugar y se quedó fuera junto a Stroll y Hartley.

Stoffel Vandoorne tampoco fue capaz de pasar el corte, el belga hizo una mala vuelta y se quedó en decimoséptimo lugar. Sainz iba a lograr salvarse provisionalmente en decimocuarto lugar pero desgraciadamente para él Pérez y su compañero Hülkenberg estaban mejorando su tiempo y el madrileño se quedó fuera de esta Q1. Golpe duro tanto para Vandoorne que todavía sigue sin poder quedar por delante de Alonso y para Sainz que se queda fuera de la Q2 por primera vez esta temporada. Fernando Alonso pasó sin problemas a la siguiente ronda gracias a un 1:28:1 que marcó en su único intento.

El tiempo más rápido fue para Vettel que logró el récord provisional de la pista. El alemán fue dos décimas más rápido que Hamilton y cuatro décimas más que Bottas pero los dos Mercedes salieron con los neumáticos medios mientras que él lo hizo con los blandos. Charles Leclerc fue el más rápido de los mortales, con una meritoria séptima plaza, los dos Sauber volvieron a pasar a la Q2 sin problemas.

Q2 sin incidentes

Hamilton marcó el mejor tiempo en la Q2, por delante de Vettel, Bottas y Räikkönen. Los cuatro mejores coches estuvieron tan solo en dos décimas mientras que los dos Red Bull fueron quinto y sexto mientras que los dos Haas séptimo y octavo. Los americanos se estaban acercando mucho a los austriacos, sin duda el mejoría de Haas en estas tres semanas de Gran Premio ha sido sustancial. Los dos últimos coches en clasificarse han sido Leclerc que de nuevo vuelve a lograr la hazaña de meter al Sauber en la Q3 y Ocon que vuelve a quedar delante de Pérez en clasificación.

Hülkenberg se quedó por poco fuera y Renault no tendrá un representante en la Q3 por primera vez en toda la temporada. Pérez que continúa sin poder clasificar delante de su compañero de equipo en este circuito fue duodécimo. Alonso se quedó fuera también y saldrá mañana en decimotercer lugar. Gasly logró una meritoria decimocuarta plaza a pesar de la poca fiabilidad del coche y Marcus Ericsson marcó el peor tiempo de esta Q2 y saldrá en decimoquinto lugar.

Hamilton vuelve a la pole

En el primer intento fue Sebastian Vettel quien logró la pole provisional superando en 57 milésimas el tiempo de Hamilton. Bottas logró el tercer mejor tiempo mientras que Räikkönen fue cuarto. El inglés estaba viendo peligrar el mejor tiempo en esta clasificación pero en el segundo intento todo cambió.

Hamilton salió pronto y logró con una gran vuelta batir el tiempo de Vettel por 44 milésimas y lograr la primera posición. El alemán no mejoró su vuelta en el segundo intento ya que realizó un mal segundo sector y a pesar de hacer un gran final sector se quedó con el tiempo que tenía y saldrá por detrás de Hamilton. Räikkönen logró un gran primer sector, batiendo el tiempo de Lewis pero un flojo segundo sector le costó la pole y se tuvo que conformar con el tercer puesto a menos de una décima del inglés. Bottas que hizo un mal tercer sector no mejoró y se verá obligado a salir en cuarto lugar.

Verstappen le ganó la partida en clasificación de nuevo a Ricciardo logrando el quinto mejor tiempo mientras que su compañero fue sexto. Magnussen esta vez batió a Grosejan en clasificación y el danés saldrá séptimo mientras que el francés será octavo, una nueva gran clasificación para el equipo Haas que logra ser de nuevo el mejor equipo de los mortales. Leclerc logró la novena posición delante de un Esteban Ocon que se tuvo que conformar con el décimo puesto.