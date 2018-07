Lauda: “La pole es gracias a Lewis”

Google Plus

Ha sido una clasificación mucha más dura de lo esperado. Mercedes ha sudado y mucho para conseguir la pole en Silverstone. Lewis Hamilton ha hecho una vuelta perfecta marcando 1:25.892 quedando 44 milésimas por encima de Sebastian Vettel, el número maravilloso del británico, ese que le acompaña cada fin de semana.

Uno de los grandes jefes de Mercedes, Niki Lauda, atendió a los micrófonos de Movistar+ F1 y aprovechó para felicitar a su piloto británico: “Lewis ha hecho una vuelta perfecta porque los Ferrari han apretado mucho, enhorabuena a él por conseguir la pole en casa”.

Esta vez Valtteri Bottas no estará para cubrir las espaldas a su compañero, esa cuarta posición detrás de los Ferrari va a ser muy dura de mejorar, ya que los italianos han demostrado que salen bien, por lo que Lauda no da nada por hecho: “Queda la carrera mañana y va a ser duro con los dos Ferrari cerca, va a estar solo más o menos y tenemos que esperar para ver qué pasa”.

Al austriaco le preguntaron si el rendimiento del coche era lo suficientemente bueno para conseguir esta pole o ha sido el piloto el que ha sacado esas décimas imposibles: “Creo que ha sido el piloto, estamos cerca de los Ferrari, pero Lewis lo ha hecho porque es el mejor”.

En Mercedes han cambiado las cosas, ya no son el equipo con ese motor imposible de batir, no han ganado todas las carreras de este 2018 -o la inmensa mayoría como en años atrás-, han ganado tan solo tres de nueve posibles, vienen de un doble abandono en Austria por fiabilidad, algo que no había preocupado nunca a los de Brackley: “Parece ser que lo es, tenemos que esperar a analizarlo, como mínimo están a nuestra altura por lo que tendremos que trabajar duro”, expresó Lauda para finalizar.