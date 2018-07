Vettel: "Me ha faltado algo, ha estado muy ajustado con los Mercedes"

Google Plus

Sebastian Vettel saldrá desde la primera línea en el Gran Premio de Gran Bretaña, aunque desde la segunda posición, y estará acompañado por Lewis Hamilton, el hombre de la pole.

El piloto alemán ya lideró la tabla de tiempos en la segunda sesión de entrenamientos libres, y en los terceros entrenamientos, saltaban las alarmas, porque tenía algunos problemas en su cuello que no le permitirían estar al 100%, ya que en cada curva el peso recae sobre el cuello, especialmente en las curvas rápidas de Silverstone, donde los pilotos alcanzan los 300 km/h. Sin embargo, al finalizar la clasificación, el alemán ha confesado que durante la sesión no ha tenido demasiados problemas, aunque es cierto que tenía pegadas unas tiras en el cuello para que esos problemas no fueran a más.

Sobre la clasificación y la pole que ha logrado Hamilton, Vettel confesaba que por la mañana, en los libres tres, pensaba que no podría conseguir la pole, y a la hora de la clasificación tampoco estaba convencido. "Ha estado muy apretado", decía mientras Hamilton se acercaba a saludarle y aprovechaba para felicitarle por su gran trabajo. Aunque el alemán está contento con la vuelta que ha dado, a pesar de haber perdido algo de tiempo en la recta, quizá las milésimas que le han separado del tiempo de Hamilton. "Parece que me ha faltado algo, ha estado muy ajustado con los Mercedes, pero estoy contento con ese segundo lugar, nos da una oportunidad para mañana", concluía.

1:25.936 ha sido el tiempo que ha marcado Vettel, a 44 milésimas del tiempo de Hamilton. En la carrera, la salida será clave, al igual que la estrategia, ya que puede ser a una o a dos paradas, depende de la temperatura de la pista y de los neumáticos. En Austria se esperaba que la carrera fuera a una parada, pero el blistering obligó a muchos pilotos a tener que pasar dos veces por boxes. Además, cualquier accidente o salida de pista será clave para el devenir de la carrera, ya que durante los entrenamientos libres y la clasificación se han podido ver múltiples incidentes y banderas rojas.