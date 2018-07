Vettel: "Ha sido un gran día"

Sebastian Vettel ha aumentado su ventaja en el campeonato en uno de los mejores espectáculos de este año en la Fórmula 1, en un circuito mítico. El alemán lidero la carrera desde el principio, desde que pasó a Hamilton en la salida, y hasta el Safety Car.

Bottas le arrebataba la primera posición al #5 quedándose sin entrar en 'box' en el Safety Car, y eso propició que Vettel se trabajara la victoria en pista. Tras unas vueltas detrás enseñándole el morro al Mercedes, finalmente, en la curva de Brooklands, Vettel recuperaba el liderato con una maniobra magistral.

Vettel ha igualado a Alain Prost con 51 victorias con este triunfo en 'suelo Hamilton'. Con esto, el germano empieza a cosechar registros de leyenda, agrandando sus datos, sobretodo los que tenía cuando militaba en Red Bull, y esto motivará mucho más al alemán.

"Si, sin duda el Safety Car ha añadido emoción, Valtteri estaba empujando mucho, y no sabía si podría encontrar el hueco, no sabría si lo podría hacer y al final he podido adelantarle. También quiero agradecer al equipo, a los aficionados que me han apoyado, esto también es por ellos", ha declarado el alemán nada más bajarse del monoplaza.

Cuando se le preguntó por sus problemas físicos, comentó: "He tenido preocupaciones por el cuello, sobretodo ayer. Hoy me he levantado con menos dolor, la adrenalina ha ayudado, y la verdad es que ha sido un carrerón. He disfrutado muchísimo, creo que la gente que ha venido también, así que ha sido un gran día", concluía.

Vettel ha derrotado a Hamilton en tres ocasiones de tres posibles de circuitos favorables. Ganó en Canadá, hizo podio con Hamilton retirado en Austria, y ha ganado en Silverstone, casa de Hamilton en todos los aspectos. Al contrario que el británico, el alemán sale muy reforzado de esta 'Triple Corona' de carreras seguidas con ocho puntos de margen.