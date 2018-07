Räikkönen: "Cometí un error, y luego he seguido adelante"

Google Plus

Kimi Räikkönen ha repetido podio, como ya hizo en Austria y Francia, sumados a los de China, Australia y Bakú. El #7, ya cuenta con seis podios en su haber este año, siendo tercero en el mundial, con un gran nivel, y demostrando que es su mejor año desde que volvió a Ferrari en 2014.

En esta carrera, Kimi ha realizado una acción polémica con Hamilton en la primera vuelta, cuando ambos han colisionado. El finés se ha pasado de frenada y ha propiciado un trompo de Hamilton que ha quedado último, y se ha visto obligado a remontar.

Con todo esto, 'Iceman' ha reconocido que fue su error, que acató la sanción y que siguió adelante en una buena actuación. El #7 pasó a los Red Bull varias veces, luego pasó a Bottas, y se colocó en el podio de nuevo.

"Si, obviamente, en la tercera curva he bloqueado la rueda delantera derecha, y finalmente le he dado a Lewis, es mi error, pero esto sucede en las carreras. Luego, he hecho una buena actuación, con buen ritmo", reconoció el piloto más veterano de la parrilla.

Tras esto, se le preguntó si su sanción le parecía justa: "La sanción ha sido justa, me la merecía por lo que ha pasado con Lewis, la ha acatado lo antes posible y luego simplemente he seguido adelante", declaró con honestidad ante todos al bajarse del coche.

"Sin duda, sin los errores y la penalización, todo hubiera salido mejor, pero creo que he hecho una buena actuación, lo he hecho lo mejor que he podido y en cuanto a mi acción con Lewis, siempre hay puntos encontrados", cerró el finés

Kimi lleva una gran racha, que buscará aumentar en Hockenheim y en Hungría, antes del parón de verano. A pesar de su polémico incidente, Räikkönen sigue mirando hacia adelante, sin hacer caso a las demás acusaciones y comentarios.