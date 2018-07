Hamilton: "Ha habido tácitas interesantes"

Lewis Hamilton ha realizado hoy una de las mejores carreras de su trayectoria deportiva. Al principio, en la curva 3, se tocó con Kimi, el finés le hizo trompear y el #44 quedó último, viendose obligado a remontar.

Desde la vuelta 2, el hombre del martillo empezó a adelantar coche tras coche, para acabar plantándose en sexta posición detrás de los cinco extraterrestres, dejando claro una vez más la diferencia entre los seis primeros y el resto.

Una vez allí, solo realizó una parada, aprovechó los coches de seguridad y se pudo aupar a la segunda posición adelantando a su compañero, protagonizando, a pesar de la polémica, una de sus mejores funciones.

"Es la mejor carrera del año, la mejor afición de la temporada y creerme que aunque hoy no haya podido ganar por diferentes circunstancias, no me voy a rendir, nunca me voy a rendir", declaró Hamilton, rendido a su público una vez finalizado el protocolo de podio.

"Mi equipo ha hecho un gran trabajo este fin de semana, por eso me molesta más no haber ganado. Creo que ha habido tácticas interesantes ajenas a la carrera, pero bueno. Este es el mejor Gran Premio, y esta gente es increíble", cerraba Hamilton dándole un recado a Ferrari.

Lewis ha echo una remontada espectacular, será memorable, y en su casa, pero estos comentarios merman la actuación de todos, teniendo en cuenta la gran carrera que se ha visto. La polémica esta servida, y Hockenheim será el escenario que seguirá con ella.

Hamilton en rueda de prensa también se ha mostrado distante con los pilotos de Ferrari, teniendolos al lado. El mismo británico no podía mirar a la cara a amvos pilotos mientras comentaba las preguntas de los diferentes periodistas, por lo que los reencuentros en Alemania, casa de Vettel, serán frios.