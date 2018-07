Carlos Sainz: “Estoy disgustado, pero ha sido una gran carrera”

Carlos Sainz salía bastante atrás, decimosexto exactamente, pero su salida fue extraordinaria. Se coló en la zona de puntos, pero la estrategia no ha sido buena por parte de Renault. Al final su carrera fue tirada a la basura y más aún cuando ha tenido ese accidente con Romain Grosjean.

Sobre eso comenzó hablando, Sainz no le quiso dar mucha importancia a lo ocurrido en esa curva nueve: “Pelea dura, típica de después de los Safety. Me he tirado por fuera, creo que le he dejado espacio iba suficiente, él ha perdido el coche en la entrada y me ha tocado. Es un incidente de carrera y no hay que darle más vueltas”.

El madrileño no estaba triste por haberse quedado fuera, sino por algo que venía de algo más atrás: “Estoy algo más disgustado por cómo ha ido todo tras la salida que por el accidente”.

Sainz saca pecho sobre la salida que ha realizado en Silverstone: “He ganado siete posiciones con la rueda media, una de las mejoras salidas de mi vida, pero luego hemos perdido dos posiciones en la parada. Algo que no me esperaba porque no tenía ni idea de que las íbamos a perder”.

Noemi de Miguel, compañera de Movistar+ F1, le insistió para saber la razón, momento de la parada, más lenta de lo normal, elección de neumáticos, pero Sainz sabe que ha sido por otra razón, quizás algo parecido a lo que pasó en Mónaco, parándole en un momento que no correspondía. “Ha sido por otra cosa, cosas de carreras, de estrategias, que no merece la pena comentar aquí”.

Sabe que quizás no ha sido su fallo, si del equipo y dijo: “Haces lo más difícil poniéndote en los puntos, pero perder dos posiciones en pits es duro. Ha sido un carrera buena por mi parte, pero tenemos que pasar página”, finalizó-