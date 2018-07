El Semáforo de F1 VAVEL: Gran Premio de Gran Bretaña

Google Plus

Sebastian Vettel se llevó la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña, la segunda victoria del alemán en este trazado tras la que consiguió en 2009. Vettel logró extender su ventaja en el liderato del campeonato del mundo con su cuarta victoria de la temporada. Hamilton fue segundo logrando una de las mejores remontadas de la temporada y Raikkonen que se llevó a Hamilton por delante en la primera vuelta fue tercero. Alonso logró un meritorio octavo puesto mientras que Sainz abandonó a diez vueltas del final debido a un accidente con Grosejan.

Semáforo Verde

Sebastian Vettel: Nueva victoria para el alemán que logra extender su ventaja siete puntos ante Hamilton. Vettel logró adelantar al inglés en la salida y como es habitual en él mantuvo el liderato y se escapó. Debido al coche de seguridad provocado por el accidente de Ericsson el alemán perdió su posición con Bottas ya que decidió entrar en boxes y poner ruedas nuevas. Aunque finalmente recuperó el liderato de la carrera con un gran adelantamiento que pillo desprevenido a Valtteri que se estaba defendiendo a las mil maravillas. Sebastian logró su cuarta victoria de la temporada y supera a Fernando Alonso en victorias con Ferrari, el cuatro veces campeón del mundo está a tan solo tres de Lauda para convertirse en el segundo piloto con más victorias con la escudería italiana. Vettel llegará al Gran Premio de Alemania como líder del mundial.

Lewis Hamilton: El inglés logró la pole pero no le dio resultado esta vez en el Gran Premio de su casa. Hamilton salió mal y perdió dos posiciones y dos curvas después Kimi se lo llevó por delante y cayó al decimoctavo lugar. Aun así, la carrera que nos regaló Lewis fue brutal, logrando una de las mejores remontadas de su carrera y demostrando que ha sido el piloto más rápido sobre este circuito. El inglés acabó la carrera en un meritorio segundo puesto que le permitió salvar los muebles ya que su rival directo Vettel ganó la carrera. Remontada de libro de Hamilton que se lleva a casa un merecido segundo puesto y a pesar de que no haya podido lograr su quinta victoria consecutiva en Silverstone, su carrera ha sido para no parar de aplaudir. Lewis tiene la oportunidad ahora de devolverle la victoria en territorio hostil a Vettel en dos semanas en el Gran Premio de Alemania.

Fernando Alonso: Una vez más el piloto español se volvió a lucir en un circuito en el que su coche era de los peores de la parrilla. Fernando no llegó la Q3 pero a pesar de clasificar en decimotercer lugar se mostró muy contento con el resultado logrado. Alonso confiaba en sumar puntos en el día de hoy y lo logró de nuevo con una espectacular carrera, rodando en el ritmo de sus rivales directos como eran Haas, Renault y Force India. El asturiano finalizó la carrera de nuevo en octavo lugar y se llevó a casa cuatro puntos muy valiosos para McLaren. Alonso lo hizo otra vez, sacó partido de donde no se podía y logró puntos mientras que su compañero Vandoorne se vio claramente superado por él durante todo el fin de semana.

Semáforo Amarillo

Kimi Raikkonen: Carrera agridulce para el finés que comenzó mal ya que se llevó por delante a Hamilton en la tercera curva. Raikkonen cayó al quinto puesto y recibió una sanción de diez segundos debido al toque con el inglés. El finés fue uno de los principales beneficiados por el coche de seguridad provocado por Ericcson debido a que fue el primero en parar y el que tenía los neumáticos más desgastados. Durante el coche de seguridad ambos Ferrari y ambos Red Bull pararon y Kimi le ganó la posición tanto a Verstappen como a Bottas y logró finalizar en tercer lugar. Un nuevo podio para Kimi, su tercer podio consecutivo, el finés sin duda está mejorando muchísimo comparándole con temporadas anteriores. Sexto podio de la temporada para Raikkonen que está ayudando y mucho al equipo Ferrari en el mundial de constructores. Aun así, su toque con Hamilton en la primera vuelta creó mucha polémica y tensión entre ambos pilotos aunque el finés reconociera su error.

Nico Hulkenberg: Hulkenberg salvó los muebles de Renault este fin de semana en Silverstone, el alemán volvió a ser el mejor de los mortales logrando una gran sexta plaza y recuperando el séptimo puesto en el mundial. Nico se mostró algo flojo durante los entrenamientos libres y sufrió para pasar la Q2 en la clasificación. El alemán se quedó fuera de la Q3 pero a pesar de ello logró cuajar una gran carrera y salva de nuevo los muebles a Renault que acabó muy tocado el Gran Premio de Austria. Hulkenberg con los neumáticos más duros aguantó por detrás a coches que iban más rápido como Ocon y Alonso y logró que la escudería francesa recuperara esperanzas después de la mala suerte que tuvieron en Francia con Sainz y en Austria con él.

Charles Leclerc: El piloto monegasco volvió a lograr la hazaña de meter al Sauber en la Q3 y encima lo clasificó en noveno lugar, por encima del Force India de Esteban Ocon. En carrera Leclerc ganó una posición y rodaba en octavo lugar, tan solo detrás de Hulkenberg en la batalla por ser el mejor del resto. Sin embargo, un error en la parada del equipo Sauber que en las paradas estaban haciéndolo muy bien le obligó a abandonar. Charles esta vez no tuvo la suerte de su lado y ese error de sus mecánicos le privaron de puntuar por sexta vez esta temporada y cortó su gran racha de tres carreras consecutivas finalizando en zona de puntos. Leclerc aun así, volvió a mostrar un muy buen nivel en este Gran Premio, una lástima ese error de un equipo que estaba siendo muy fiable en las paradas.

Semáforo Rojo

Romain Grosejan: Tras un Gran Premio de Austria donde finalmente se lució y logró el mejor resultado de la historia de Haas finalizando cuarto, el francés volvió a las andadas en esta carrera. Romain logró pasar a la Q3 y clasificó en octavo lugar, esta vez por detrás de su compañero Magnussen al contrario que en Austria. En la carrera Grosejan perdió unas cuantas posiciones debido a un toque involuntario con su compañero de equipo y se quedó fuera de la zona de puntos durante toda la carrera. Finalmente, su carrera acabó antes de tiempo ya que se llevó por delante a Sainz y acabaron abandonando los dos, provocando el segundo coche de seguridad del día. De nuevo Haas cuando lo tiene todo de cara para ser el mejor coche del resto han sido incapaces de lograr un gran resultado como ya lo hicieron en Austria. La regularidad sin duda es la faceta pendiente para los americanos que salvaron los muebles con el noveno puesto conseguido por Magnussen.

Carlos Sainz: Una vez más fin de semana para olvidar para el madrileño, Carlos lleva tres fines de semana consecutivos en los que la suerte o el coche no está de su lado. En Francia tenía la sexta posición en su mano pero un fallo de potencia le relegó al octavo lugar, en Austria estuvo perdido en la carrera y en Gran Bretaña ha estado desaparecido. El español no consiguió pasar de la Q1 y clasificó en decimosexto lugar, a pesar de ello hizo una buena salida y recuperó un par de posiciones. Sin embargo, su carrera iba a acabar antes de tiempo ya que Grosejan se lo llevó por delante en un incidente de carrera y Sainz volvió a salir sin puntos. Ya son dos carreras consecutivas sin puntuar para Carlos que está perdiendo la batalla con su compañero de equipo Hulkenberg.

Williams: Una vez más los de Grove nos acompañan en el semáforo rojo, su situación cada vez es más delicada, ni en el Gran Premio de casa fueron capaces de cuajar una buena actuación. Williams no pudo marcar tiempo con Stroll en la clasificación ya que este se salió en la curva seis y su coche se quedó clavado en la grava y Sirotkin marcó el peor tiempo el sábado. Los dos coches salieron desde el pit-lane y a pesar de que acabaron los dos la carrera fueron de nuevo los únicos coches doblados. Stroll y Sirotkin siguen decepcionando a la escudería que tan solo tiene cuatro puntos en su casillero, los conseguidos por Stroll en Bakú. Pocos hubiesen creído que Williams lo iba a acabar pasando tan mal en la Fórmula uno hace unos años.