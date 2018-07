Steiner: "Alonso es un buen piloto pero llora demasiado"

El Gran Premio de Silverstone no ha sido el mejor domingo para el equipo Haas. Kevin Magnussen partía en séptima posición y Romain Grosjean en la octava. Todo se torció cuando en la primera curva ambos pilotos colisionaron entre sí perdiendo la oportunidad de mantener sus posiciones. Guenther Steiner valoró en declaraciones a Movistar F1 el incidente entre ambos pilotos y se mostró descontento con la cantidad de puntos perdidos.

"Creo que hemos perdido una oportunidad para sacar muchos puntos. Sin el choque entre nuestros coches en la primera curva, hubiéramos estado en una situación mejor. Hemos sacado unos pocos puntos pero deberían haber sido muchos más. Analizaremos lo que ha pasado en la curva uno. No he visto el choque pero creo que Romain le dio a Kevin. Necesito verlo antes de llegar a una conclusión. He hablado brevemente con ambos pero todavía no he analizado bien lo que ha pasado", explicó Steiner.

El jefe de Haas valoró también la cantidad de puntos que han dejado de sumar en lo que va de temporada en la lucha para posicionarse como primer equipo de la zona media. "Es muy decepcionante tener menos puntos de los que deberíamos tener pero no se puede hacer nada ahora mismo. Lo único que podemos hacer es recuperarlos. Necesitamos dejar de perder puntos", zanjó. Haas es quinto en el mundial de constructores. Tiene por delante a Renault con 70 y a solo tres puntos por detrás a Force India y Mclaren.

Romain Grosjean se vio obligado a abandonar tras un choque con Carlos Sainz. Por su parte, Magnussen obtuvo dos puntos y terminó la carrera en noveno lugar. El piloto danés ha estado rodeado por la polémica por un incidente con Fernando Alonso cuando ambos luchaban por posición. Steiner ha querido opinar también al respecto: "Alonso estaba llorando. Ya se le conoce aquí por eso. Es un buen piloto pero llora demasiado. Yo prefiero que mis pilotos luchen en pista antes que conseguir resultados llorando".

El incidente ha sido investigado por la FIA, que finalmente ha dictaminado que es un simple lance de carrera, por lo que no habrá ningún tipo de sanción.