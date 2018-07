Arrivabene contesta a las acusaciones de Mercedes

Google Plus

Al margen de la 'SuperCarrera' que se vió en Silverstone, como siempre en el deporte y en la Fórmula 1, también hubo dosis de polémica. A parte de la generada por los Haas con los españoles, y la de Gasly con Pérez, la más importante y la que más resaca ha traído fue la de Hamilton con Räikkönen y Ferrari.

Se disputaban los primeros compases de la primera vuelta cuando se llegaba a la curva 3. Hamilton había perdido la 'pole' tras una mala salida, había quedado relegado a la tercera posición y Kimi le había ganado la posición, en la misma curva Hamilton alarga su frenada, se abre más de lo normal, Kimi se pasa un poco de frenada bloqueando su rueda delantera derecha, esta colisiona con la trasera derecha del Mercedes de Hamilton, y este trompea, viéndose obligado a remontar desde el final de la parrilla.

Lógicamente, nadie pudo evitar pensar en la salida de Francia. Caso similar, pero en la curva 1 y con 'los otros', con Bottas y Vettel, siendo esta vez Vettel el que se lleva por delante a Bottas. Las suposiciones de las tácticas y de la manera de hacer las cosas de Ferrari incrementaron a lo largo del día y Mercedes, no dudó en sumarse, siendo los perjudicados. Arrivabene les ha contestado.

"¿Quién es incompetente? ¿Kimi? ¿Quién es él (Allison) para juzgar lo que hacen los pilotos en el coche? Si realmente dijo algo así, debería estar avergonzado. Debemos ser elegantes y saber perder. Hamilton salió mal, Kimi se lo encontró y hubo ese contacto", dijo respondiendo a las acusaciones de James Allison en Sky Italia.

"Allison trabajó en Maranello durante muchos años, pero ahora estamos aquí en Inglaterra enseñándole a ser un caballero. Si quieren enseñarnos a ser caballeros, que comiencen ellos primero. Acepto un comentario así de Jacques Villeneuve porque fue piloto, ¿pero de este tipo?", añadió visiblemente indignado el Team Principal de Ferrari.

Por otro lado, el otro equipo de los de arriba, desaparecido este fin de semana, Red Bull, también ha opinado sobre el incidente entre Ferrari y Mercedes a través de Christian Horner, quien aseguró que pueden ser cosas que pasan, incidentes de carrera que no van más allá, sumándose así a la mayoría de las opiniones.

"Cuando tienes esa tensión creciente, las especulaciones no se pueden evitar cuando este tipo de incidentes ocurren, pero creo que no es nada más que un incidente de carrera. Me sorprendería que hubiera algo más o que Kimi fuese ese tipo de piloto", dejó claro el Team Principal de la bebida energética.

Por último, no podía faltar la opinión "que vale" en el equipo Mercedes, la de Toto Wolff, el Team Principal de los de Brackley, completando así la 'tripleta' de jefes de equipo de 'los tres extraterrestres'. Wolff no es tan agresivo como Allison o Hamilton, aunque asegura que estan molestos.

"Es agotador cuando suceden estas cosas, es la segunda vez en tres carreras que Ferrari echa a perder la carrera de un piloto y de un equipo. Fueron incidentes de carreras, pero ya lo hicieron dos veces y es molesto. En cualquier caso, de intencionado, ciertamente no hubo nada", confesó el austriaco para cerrar este circulo que dará más que hablar.