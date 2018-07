Fórmula 1: El calendario de 2019 no tendrá 3 carreras consecutivas

Google Plus

El Gran Premio de Gran Bretaña cerró un ciclo de tres eventos seguidos este año en la categoría reina, situación que no volverá a darse en lo que queda de mundial. Ahora, hasta las siguientes citas, Alemania y Hungría seguidas, los equipos tendrán una sola semana de descanso. Sin embargo, este fenómeno podría no volver a darse en 2019, y seguramente en las temporadas venideras de Fórmula 1.

A principios de esta semana, el Grupo de Estrategia de la Fórmula 1 tuvo una reunión en la que Liberty elevó su deseo de cambiar esta situación. Y según declaró Zak Brawn a Motorsport parece que “el calendario probablemente no tendrá un triplete el año que viene”. Así mismo dejó claro que la decisión todavía no es firme aunque “la mayoría de equipos, probablemente, prefieran no tener tres carreras seguidas”.

El problema de semejante panorama es la dificultad de transporte. Si de por sí, con dos eventos separados por dos semanas requieren grandes esfuerzos, tres seguidos son algo que parece casi imposible. Hay que tener en cuenta que los equipos llegan a principios de semana con todas las piezas, motorhome, monoplazas… para tener todo listo de cara a los primeros entrenamientos libres.

Además, Claire Williams, subdirectora de Williams, puso de relieve el problema que esto supone para los integrantes del equipo. “Hacen un gran esfuerzo y cuando no pueden volver a casa es algo complicado para ellos y sus familias. No creo que un triplete vuelva a ocurrir en el futuro”, afirmó.

Una de las novedades de este mundial ha sido el largo calendario de grandes premios, 21 para ser exactos. No obstante, esta estrategia no aumenta –ni mucho menos- la audiencia que podría aborrecer una competición demasiado larga. “Creo que es positivo que a veces crees algo de deseo, como en un romance. Si siempre estás disponible, el amor puede diluirse poco a poco”, sentenció Cyril Abiteboul, jefe de Renault.