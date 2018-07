Lewis Hamilton: "Prometo que volveré a luchar por vosotros el próximo año"

Google Plus

A Lewis Hamilton, no le gustó nada el no poder regalarle una nueva victoria a su afición el pasado fin de semana en el GP de Silverstone, a pesar de ello aseguró a todos sus aficionados que el año que viene lucharía para conseguirlo, es por eso, que a pesar de no tener todavía nada firmado para la próxima temporada, estas declaraciones podrían ser una pista de que el británico seguirá la temporada que viene en la Fórmula Uno.

El tema de su renovación ha sido uno de los asuntos más hablados por el paddock últimamente, pero los directivos de Mercedes ya han dicho que tan solo quedan un par de detalles para poder firmar por fin el nuevo contrato con el tetracampeón. A pesar de ello no se puede asegurar nada, en este mundo pueden pasar muchas cosas, aun así al escuchar al propio Lewis asegurando que volverá a luchar en el circuito de su casa por la victoria, alivia en gran parte a todos sus aficionados.

"Os quiero, chicos, gracias por todo lo que hacéis, me habéis levantado hoy y estoy tan agradecido por eso. Triste de que se acabe Silverstone. Ojalá no tuviera que esperar un año para ver a todo el mundo de nuevo, pero prometo que volveré a luchar por vosotros el próximo año", comentó en una historia de la red social Instagram mientras ponía rumbo a Londres tras el Gran Premio de este fin de semana.

Hamilton seguramente quiera pasar página rápido tras lo sucedido en este Gran Premio, es por eso que seguro que ya se estará poniendo manos a la obra con el GP de Alemania, donde deberá intentar recuperar el campeonato.

“Gracias a todos por quererme y estar conmigo a pesar de mis defectos, sé que no soy perfecto, aceptar quién eres y quererte es tan importante...Sed geniales hoy y no le deis importancia a lo que la gente piense. Kimi pidió perdón, lo aceptó y pasamos página, fue un incidente de carrera y nada más, a veces decimos tonterías y aprendemos de ello", zanjaba el piloto británico Lewis Hamilton.