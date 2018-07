Google Plus

Desde hace un tiempo, ya es oficial la salida de Éric Boullier de la escudería McLaren, y tras esta gran noticia, los rumores volvieron al paddock de la Fórmula Uno. Y es que se cree que el sueño de Zak Brown de tener un equipo de IndyCar en 2019 podría quedar aparcado por un tiempo, a pesar de ello desde la categoría americana aseguran que no será así.

"Estuve en contacto con Zak este fin de semana y me dijo que estos rumores son estupideces. Eso es lo que he escuchado recientemente y es todo lo que sé en este momento. Pregunté cuando vi el rumor y me respondió Zak. Esperamos que puedan dar un paso hacia delante y participar el próximo año. Estamos esperando a que tomen esa decisión", explicaba Brown.

Por otro lado el propio director ejecutivo de la IndyCar, Mark Miles, ha restado importancia a los rumores que circulan sobre McLaren, asegurando que cuenta con la palabra de Zak Brown para que este no preste atención a dichos rumores. Aun así nadie olvida que en todo momento la escudería ha dejado claro que su prioridad seguirá siendo la Fórmula 1.

"Gil, Zak y los propietarios aprecian la IndyCar. Les gusta la categoría y estuvieron allí en mayo el año pasado, cuando Fernando Alonso corrió las 500 Millas de Indianápolis. Sabemos que los Estados Unidos es un mercado importante para ellos en cuanto a ventas de coches. Tienen que solucionar sus problemas y saben, de nuestra parte, cómo podríamos trabajar juntos cuando estén listos. Para mí, cualquier otra cosa, a no ser que venga de McLaren, son puras especulaciones. Tras haber dicho esto, nada está hecho, Brown y su junta tienen que arreglarlo todo para que ocurra, pero seguimos optimistas", ha comentado Miles para zanjar este asunto.

Por ahora habrá que esperar para ver que le deparará finalmente el futuro a la estructura Mclaren.