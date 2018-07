Daniel Ricciardo: "Para mí era importante entender el por qué del cambio de motores"

Google Plus

Daniel Ricciardo está siendo uno de los principales focos durante las últimas semanas. Esto se debe a que el piloto australiano termina contrato a finales de temporada con Red Bull y aún no se ha firmado la renovación. Aunque todo parece indicar que Daniel Ricciardo acabará firmando la renovación con la escudería austríaca.

Al piloto australiano le preguntaron sobre el cambio de motores: "He hablado con el equipo varias veces y me han dado sus motivos. Lo más importante para mí, era saber que cambiar a motores Honda no era por la mala relación que hay entre Red Bull y Renault. El equipo ha hecho su trabajo y están realmente convencidos de que el cambio es una gran opción.", explicó el piloto australiano.

El jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, hablo acerca del estado de la renovación de Daniel Ricciardo y acerca de la duda que tiene el piloto sobre el cambio de motores: "Le estuvimos explicando el por qué del cambio de motorizador. Le dijimos que era porque es el momento de cambiar. Le comentamos también que hemos visto la evolución de Honda y que creemos que es el momento perfecto de realizar el cambio", comentó Horner.

En esta temporada 2018, hemos podido ver el rendimiento de Honda con el equipo filial de Red Bull, Toro Rosso. Pierre Gasly, piloto de la escudería italiana de la bebida energética, comentó durante el pasado Gran Premio de Gran Bretaña que el mal rendimiento de la escudería durante el transcurso del fin de semana, no era por el chasis. Era por culpa del motor Honda. El piloto francés argumentó que había un gran déficit de velocidad punta de, aproximadamente, un segundo. Pero este déficit no lo reportó solo Pierre Gasly con el motor Honda, también lo hizo Max Verstappen con el motor Renault. El piloto holandés de Red Bull dijo exactamente lo mismo que el piloto francés, que el motor Renault también tenía un déficit de un segundo en recta con respecto a Mercedes y Ferrari. Añadió a esta declaración que, ese segundo, les arruinó la carrera.

Ese déficit de las escuderías motorizadas por Renault fue evidente durante todo el fin de semana, concretamente en carrera. Esta evidencia se pudo ver en la remontada de Lewis Hamilton tras el toque con Kimi Räikkönen en la primera vuelta. Pudimos ver como el piloto inglés de Mercedes tenía que apurar bastante la frenada en la curva de Stowe cuando iba a adelantar a los coches motorizados por Mercedes y Ferrari. Pero, con los motores Renault y Honda, el motor Mercedes les quitaba las pegatinas en mitad de la recta.