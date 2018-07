Vandoorne cree que merece tener un asiento en McLaren en 2019

Google Plus

La temporada de Fórmula 1 está en un momento clave, ya que se trata de la época del año en la que se comienza a hablar de posibles fichajes y de renovaciones, y una de ellas es la de Stoffel Vandoorne, el piloto de McLaren.

Vandoorne no ha estado a la altura de los resultados de Fernando Alonso esta temporada, para ello basta con comparar los puntos que ambos suman en la clasificación general, 40 para el piloto español frente a 8 puntos para el piloto belga. Sin embargo, está convencido de que ha demostrado que debe seguir en el equipo la próxima temporada. "Creo que es el momento del año en el que todos hablan con todos", comenzaba diciendo. Y es que antes de las vaciones de verano, en plena Silly Season, todo el mundo habla sobre el mercado de pilotos. "Nunca hemos discutido eso con los medios, así que no voy a entrar en eso", continuó el piloto belga en declaraciones a Motorsport Week.

El de McLaren está seguro de que los últimos años con los de Woking le han servido para convertirse en un piloto mucho más fuerte, sobre todo con un monoplaza poco competitivo. "No ha sido el año y medio que esperaba tener en Fórmula 1", confeso. También explicó que han sufrido mucho en cuanto a los resultados, ya que durante dos años el coche sufría para luchar por los puntos. "No siempre es fácil mostrar las cosas correctas en estas circunstancias. Pero esa es la situación en la que estamos, siento que he ganado mucho de esto también", añadió.

Además, también ha aprendido a saber afrontar determinados problemas en tiempos difíciles, algo que asegura que no podía hacer cuando estaba en categorías inferiores, por lo que el enfoque ha sido diferente y gracias a ello se ha convertido en un piloto más fuerte. "Solo estar en tu segunda temporada es muy diferente a la primera. Te sientes mucho más cómodo en la forma en que preparas tus fines de semana, la forma en que creces en las sesiones de práctica, sientes que un año de experiencia ayuda mucho", concluyó.