Kubica firmó por Ferrari para 2012

Antes de la temporada 2011, mientras Robert Kubica era piloto del equipo Reanult, sufrió un grave accidente en el Rally de Andorra, el cual puso en peligro su vida.

Desde ese momento no volvió a competir, salvo algunas pruebas privadas con el equipo Renault en 2017 y su conocida incorporación a Williams en 2018, donde ha aparecido en algunas sesiones de libres, siendo su primer año en Fórmula 1 desde 2010, aunque ahora como tercer piloto.

Ya desde hace años se especuló que por el 2010, Kubica tenía un acuerdo para pasar de Renault a Ferrari, pero nada de esto fue conocido por los aficionados y público en general hasta ahora.

En una entrevista reciente con Tom Clarkson, el piloto polaco reveló que había meditado su participación en el rally, incluso barajó la idea de no hacerlo, sin embargo no quería decepcionar al equipo que lo había preparado, además cuenta que la escudería por la que había fichado al año siguiente en Fórmula 1, no le permitía hacer rallies.

Clarkson insistió sobre si su equipo para el año 2012 iba a ser Ferrari donde iba a tener como compañero al español Fernando Alonso, a lo que Kubica respondió que si.

Admitió además que tenía firmado un acuerdo con el por entonces jefe de la Scuderia, Stefano Domenicali, y que su sueldo iba a ser menor que en el equipo francés.

Kubica afirmó que "el principal objetivo es entrar en Fórmula 1. Luego, mantenerte en la categoría, para tener un buen reconocimiento, una buena reputación, que es más difícil que entrar”.

También añadió que el tercer objetivo es ser campeón del mundo o pilotar para Ferrari, y que no consiguió ninguno de los dos, pero que de correr para Ferrari estuvo muy cerca.

Afirma además que su recuperación fue tan dura durante el primer año y medio que no le dolió el no haber podido pilotar para Ferrari. “Estaba luchando, concentrado en recuperarme, quería pasar ese periodo complicado”. Dijo.

“Cuanto más tiempo pasa, más complicado se vuelve, porque la esperanza de que las cosas se solucionen va desapareciendo. Hay momentos en los que me recuperaba extraordinariamente bien y luego había meses en los que las cirugías salían mal y volvía para atrás seis meses en vez de mejorar”.

Dijo también que no compitió en rallies por diversión, si no para encontrar más habilidades que otros pilotos no tenían y encontrarlas así en esa disciplina. Afirma también que fue aún más doloroso no poder estar en Fórmula 1 por el hecho de que habría formado parte del equipo Ferrari.