Tost: "La clave es que las dos partes quieran trabajar juntas y tal vez con Mclaren no fue el caso"

Franz Tost se mostró satisfecho de nuevo con la unión de Toro Rosso y Honda esta temporada y también con la del próximo año con Red Bull. En una entrevista a la cadena de televisión austriaca ORF, Tost explicó cómo ha sido el trabajo con Honda y los motivos por los que puede que la unión con Mclaren no funcionara.

Tost aseguró que han trabajado muy bien con Honda estos meses: "Nunca tuvimos ningún problema, la clave es que las dos partes quieran trabajar juntas, tal vez con Mclaren ese no fue el caso".

El jefe de Toro Rosso hizo hincapié en la colaboración tan estrecha que hubo desde un primer momento entre el equipo y Honda a la hora de trabajar en el motor de forma conjunta. "Tuvimos una buena cooperación con Honda desde el principio, nos reunimos varias veces en noviembre y diciembre, tanto en Europa como en el centro de desarrollo en Sakura, en el que analizamos exactamente lo que sucedió, es decir, en el aspecto técnico, trabajamos mucho en el banco de pruebas, así que conseguimos un nivel bueno", aseguró.

Además, Franz Tost considera que el motor de Honda no es tan malo como se hizo creer en los tres años anteriores. No está aún al alcance de Ferrari o Mercedes, pero sí de Renault. El equipo y los japoneses se centran ahora tanto en mejorar el rendimiento como en aumentar la fiabilidad. "Tengo que decir que el motor Honda no fue tan malo como lo pintaron. Ya tiene una base sólida, trabajamos principalmente en la fiabilidad, pero por supuesto, en el rendimiento", expresó.

De cara a 2019, hace semanas que se hizo oficial la unión de Red Bull con Honda para las dos próximas temporadas. El de Toro Rosso confía en que esto traiga beneficios a la escudería. "Es importante que la colaboración entre Red Bull y Honda esté integrada. Creo en un paquete realmente sólido y Toro Rosso se beneficiará automáticamente de él", concluyó.

Estas declaraciones llegan después de las que hizo Daniel Ricciardo en las que expresaba que la unión de los nipones con Red Bull no estaba basada simplemente en el mal rendimiento del motor Renault sino también en el progreso real que habían visto en Honda. El australiano consideraba también que era un cambio en el momento correcto.