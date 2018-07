Claire Williams: "Todo lo que llega es como un fuerte revés"

La temporada para el equipo Williams está siendo para olvidar. En lo que va de campeonato, la escudería ha sumado tan solo cuatro puntos que consiguió Lance Stroll en el Gran Premio de Azerbaiyán con su octava posición. Williams es uno de los equipos históricos y está atravesando una difícil situación.

Claire Williams, dirigente de la escudería, se ha pronunciado al respecto en una entrevista que recoge el New York Times. En ella afirma que estos malos resultados les han pillado por sorpresa y que seguirán trabajando para mejorar. "Si alguien me hubiera dicho la temporada pasada que venía lo que estamos pasando ahora, entonces me habría horrorizado. Nunca lo vimos venir. Claramente, ha sido un gran shock. Es como experimentar el dolor. Es mi equipo, es muy personal para mí, y siempre he dicho que el equipo es como otro hermano. Me preocupa profundamente, y lo único que hago es tratar de nutrirlo. Por el momento, mi equipo está en la guerra y me lo tomo como algo personal. Todo lo que llega es como un fuerte revés, especialmente cuando estamos al final de la parrilla y sabes que la próxima carrera va a ser tan mala como la anterior. Hay que mantener la fe y seguir trabajando", explicó.

También se ha pronunciado al respecto Alex Wurz, asesor de Williams, que incita a hacer cambios en el departamento de aerodinámica: "Si sigues desarrollando el coche de acuerdo al método anterior que te ha llevado a un coche muy malo, nada cambiará".

Jacques Villeneuve, en declaraciones a Motorsport, ha criticado con dureza el nombramiento en 2013 de Claire Williams y cree que los pilotos no serán de mucha ayuda debido a su inexperiencia. "No veo mejoras en Williams este año, el equipo está muerto. No hay gestión. Hubo una elección en el año 2013; o pones al cargo a la heredera o al heredero, y pusieron a Claire en lugar de a Jonathan - que se encarga de la división histórica de Williams-. Gran error. Obviamente, solo hace falta ver donde está el equipo en estos momentos. Tienes que admitir que estás jodido. La verdad es que no sé cómo pueden recuperarse. No lo veo. Si tienes dos pilotos sin experiencia, eso no va a ayudar. No al menos en un equipo como este. Con Lance ahí, y la familia, la política... no aprendes nada", zanjó tajante.