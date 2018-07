Previa Alfa Romeo Sauber en el GP de Alemania 2018: objetivo, volver a la senda de los puntos

Google Plus

El equipo Sauber sufrió su primer doble abandono de la temporada en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña.

La carrera iba bien para el equipo suizo hasta que en primer pit stop de Leclerc, le apretaron mal la tuerca de una rueda y tuvo que abandonar unos metros más adelante de la salida de boxes, justo cuando el monegasco rodaba en zona puntos, camino de cosechar otro buen resultado.

Más aparatoso y violento fue el abandono de su compañero Ericsson que, en la vuelta 31, cuando trazaba la primera curva, dejó abierto el DRS con la consecuente pérdida de carga aerodinámica que esto conlleva, y más si se trata de una curva de alta velocidad como fue el caso, perdió el control de su monoplaza e impactó fuertemente contra la barrera de neumáticos, afortunadamente salió ileso del vehiculo pero causó el primer safety car de la carrera.

Charles Leclerc, a seguir puntuando

El piloto monegasco necesita sacarse la espina de Silverstone y quiere volver a la senda de sumar puntos y experiencia en Fórmula 1. Con 13 puntos en el Mundial de Pilotos está a cinco del francés de Toro Rosso, Piere Gasly, si lo supera, sería un gran paso en el objetivo de Sauber de pasar a la escudería italiana en el Campeonato de Constructores.

Charles en sus declaraciones en la web del equipo sobre el próximo Gran Premio de Alemania, habla sobre sus buenos recuerdos del trazado, y sus ganas de rodar de nuevo sobre la pista alemana.

"El Hockenheimring es un circuito que conozco bien, especialmente en mi época en la Fórmula 3. Es un trazado bastante técnico, con un estadio impresionante que suele estar lleno de muchos espectadores. Tengo muchas ganas de volver allí. Es fantástico volver a tener el Gran Premio de Alemania en el calendario. Afortunadamente podemos aprovechar el progreso que hemos logrado en las últimas carreras y seguir luchando por los puntos”.

Leclerc en Silverstone | Fuente: Getty images.

Marcus Ericsson, a sacarse la presión

Esta temporada el piloto sueco tiene más presión que nunca por su nuevo compañero de escudería. Está a 10 puntos de Leclerc y necesita afianzar su posición en el equipo ya que su contrato termina este año.

Marcus también ha corrido varias veces en Hockenheim en otras categorías, por lo que le es familiar, y en sus declaraciones destaca lo técnico del último sector del trazado y que suele ver a sus conpatriotas llenando las gradas.

"Hockenheim es una pista en la que he conducido muchas veces: en la Fórmula Uno, así como en GP2 y Fórmula 3 cuando era más joven. Es una buena pista. El mayor desafío es el último sector que puede hacer o romper tu vuelta. Es importante tener buena velocidad en las rectas y trabajar bien a través de las horquillas en la primera mitad de la vuelta. Por lo general, hay muchos fanáticos suecos asistiendo a este Gran Premio, así que espero volver a ver a muchos de ellos este año. Su apoyo siempre es grandioso. Como equipo, vemos una buena tendencia en nuestro desempeño, al haber sido cada vez más competitivos con cada fin de semana de carrera. Espero con ansias volver a pelear y luchar por buenos resultados nuevamente en Hockenheim".

Ericsson en Silverstone | Fuente: Getty images.

Sauber necesita seguir creciendo

Este año el equipo suizo con Charles Leclerc y el salto técnico que ha mostrado esta primera mitad de temporada. Tiene la oportunidad de hacer una de sus mejores temporadas de la historia y no lo debe desaprovechar. El circuito alemán parece propicio para su monoplaza actual y con su dupla de pilotos debe aprovechar al máximo las oportunidades que se le presentan a lo largo de la temporada, cosechar unos puntos muy valiosos de cara al final de la temporada para no conformarse con la novena posición, si no aspirar a arrebatarle a Toro Rosso la octava posición en el Campeonato de Constructores, objetivo que cada vez está más cerca ya que solo les separan tres puntos.