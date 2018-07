Previa de Williams en el GP de Alemania: en busca de puntos

Google Plus

El último puesto en la clasificación de equipos no hace presagiar nada bueno para la escudería británica en este Gran Premio de Alemania. Sin embargo, están necesitados de puntos para poder seguir avanzando y para que el desarrollo del coche sea el adecuado.

En casa no fueron capaces de hacerse con un buen botín. No solo una mala clasificación, en la que Stroll no consiguió hacer tiempo tras su salida de pista en la Q1 y Sirotkin solo pudo ser decimoctavo con un pobre 1:29:252, sino que, de todos los supervivientes del gran premio (abandonaron seis monoplazas) quedaron en las últimas posiciones (decimotercero y decimocuarto).

El piloto canadiense no está calando igual de bien que el año pasado. A estas alturas ya había conseguido un noveno y un décimo puesto a los que habría que añadir el buen papel en Azerbaiyán, donde conquistó el primer podio (un tercero) de su carrera en la Fórmula 1.

Este año, por el contrario, solo ha conseguido puntuar en Azerbaiyán, donde se hizo con la octava posición. 4 puntos, los únicos del equipo Williams en lo que va de temporada. Viendo los buenos resultados conseguidos al final de la pasada temporada por Stroll (6º en México, 7º en Italia y 8º en Singapúr y Malasia) se espera que el coche vaya mejorando de cara a los últimos stints del mundial. Es 17º en la clasificación, pero tiene a tan solo cuatro puntos a Stoffel Vandoorne.

Lance se muestra optimista: “Es una pista muy agradable, muy fluida y que conozco muy buen. Tengo buenos recuerdos de conducir aquí y siempre me ha tratado muy bien. He ganado tres carreras en el pasado y en nuestro F3 siempre he funcionado muy bien aquí”.

Dos abandonos en Australia y Azerbaiyán y un 13º como mejor posición conseguida otorgan al piloto ruso el último puesto en la clasificación. Cero puntos que pesan. Sus buenas actuaciones en los tiempos en los que corría en la GP2 se ven empañados por los resultados logrados. Alemania es una nueva oportunidad para el piloto ruso, para intentar arañar cualquier punto posible. Lo necesita.

Ya sabe lo que es correr en Hockenheim y ya sabe a lo que se va a enfrentar: “Tengo grandes recuerdos de Hockenheim. Me gusta este circuito y encaja mejor con nuestro coche que otros circuitos que hemos hecho antes. Será interesante ver lo que nuestros nuevos cambios nos pueden traer antes del parón veraniego. Será un fin de semana importante para el equipo”.

En Williams son conscientes de que el trazado se adapta bien a sus características, por lo que intentarán estar lo más arriba posible para conseguir puntos. Tras un mal inicio de temporada, quizá empiecen a despegar a partir de Alemania.