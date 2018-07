Previa de Force India en el GP de Alemania 2018: oportunidad de pelear por la parte media

Google Plus

Force India llega al Gran Premio de Alemania ocupando la séptima posición en el Mundial de Constructores, con 48 puntos, al igual que McLaren, y a tan solo tres de Haas.

Durante los meses de junio y julio se disputaron tres Grandes Premios consecutivos, y en el primero de ellos, Francia, ninguno de los dos pilotos consiguió terminar. Sin embargo, en Austria y en Gran Bretaña comenzaron una buena racha que esperan mantener en Alemania. En el Red Bull Ring, Ocon consiguió terminar sexto y Pérez séptimo, mientras que en Silverstone, el piloto francés terminó séptimo y el mexicano décimo, ya que se benefició de una sanción a Pierre Gasly para conseguir el último punto.

A pesar de los buenos resultados, los dos pilotos de Force India no terminaron la carrera con las mismas sensaciones. Para Ocon el resultado fue bueno, ya que fue una carrera complicada y el coche de seguridad no le puso las cosas fáciles; también tuvo que mantener a Alonso y a Magnussen detrás en las últimas vueltas. El francés se mostró satisfecho con el rendimiento del monoplaza y está convencido de que continuará mejorando. Sin embargo, Pérez no terminó demasiado contento con la carrera porque un incidente en la primera vuelta comprometió su transcurso, ya que sufrió daños en la parte trasera del monoplaza. De la misma manera, el mexicano reconoce la mejora del coche, lo que le permitió superar a otros pilotos con un ritmo similar y así poder terminar en los puntos.

Sergio Pérez

El piloto mexicano ocupa la duodécima posición en el Mundial de Pilotos, con 24 puntos, uno menos que su compañero de equipo. Pérez ha confesado que Hockenheim es un trazado que le gusta y está ubicado en un país con mucha historia en cuanto al mundo del automovilismo se refiere. También es un país que le trae muy buenos recuerdos al piloto de Force India, y es que ya compitió en él en los primeros años de su carrera deportiva, y se siente muy a gusto cada vez que vuelve a visitar a algunos buenos amigos.

Sobre el circuito de Hockenheim, Pérez asegura que tiene muchas oportunidades de adelantamiento, sobre todo antes de la horquilla, ya que los pilotos llegan con mucha velocidad y hay una fuerte frenada. “Es un lugar bueno para tener una oportunidad, es uno de los mejores circuitos para crear carreras emocionantes”, explicaba.

Además, también quiso valorar el último Gran Premio, donde consiguió un punto gracias a una gran remontada, por lo que el principal objetivo para este fin de semana es tener un fin de semana limpio, para así exprimir al máximo su monoplaza y estar al frente de la parte media de la parrilla. Sin embargo, sabe que no será un camino fácil y tienen mucho que hacer para conseguir buenos resultados, aunque cree que todavía pueden ser el cuarto equipo del campeonato.

Sergio Pérez en el GP de Gran Bretaña 2018 | Foto: Getty Images

Esteban Ocon

El piloto francés es undécimo, suma 25 puntos y está por delante de su compañero de equipo tras los buenos resultados de las últimas carreras de la temporada, donde ha sido superior a Pérez. Ocon asegura que está preparado para afrontar los dos últimos Grandes Premios antes del parón veraniego, ya que han tratado de buscar un mayor rendimiento en el monoplaza, que se ha visto recompensado con buenos resultados, por lo que quiere continuar con esta buena racha antes de las vacaciones de verano.

Al igual que Pérez, Hockenheim es un trazado que le gusta y en el que tiene mucha experiencia, ya que ha pilotado en Fórmula 3 y en el DTM. “Es uno de esos trazados históricos que son importantes para la Fórmula 1 y en los que siempre hay muchos aficionados que vienen a vernos con cartas y mensajes”, explicaba el francés, por lo que opina que es importante tener el Gran Premio de Alemania en el campeonato, ya que es una sensación muy especial volver a este país.

Sobre las expectativas para esta carrera, Ocon opina que puede ser un buen fin de semana para el equipo, la pista se adapta a las características del monoplaza por las largas rectas y las curvas lentas, además de las múltiples opciones de adelantamiento que ofrece, sobre todo en la horquilla del final de recta y en la curva izquierda cerrada de después. “Las carreras suelen ser muy apretadas, así que espero tener una buena carrera el domingo”, terminó diciendo Ocon.

Esteban Ocon en el GP de Gran Bretaña 2018 | Foto: Getty Images

Expectativas para el Gran Premio

Tanto Force India como sus dos pilotos afrontan el fin de semana con las expectativas altas, tras la buena racha de las dos últimas carreras. Además, el Gran Premio de Alemania es un punto de inflexión ya que marca el ecuador de la temporada y deberían dar un paso al frente con las mejoras que incorporaron en Silverstone y con todo el rendimiento que aún queda por extraer.

Vijay Mallya, jefe del equipo, opina que tuvieron mala suerte en las primeras citas de la temporada, sobre todo con los incidentes en la primera vuelta, por lo que está convencido de que la suerte puede cambiar de lado y pueden comenzar a mejorar. También piensa que puntuar en las carreras restantes es un objetivo realista, a pesar de que la lucha por ser los primeros de la parte media esté cada vez más apretada.