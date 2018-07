Abiteboul: "Mi responsabilidad es asegurarme de que haya alternativas si Carlos no está disponible"

A falta de once grandes premios para el final de temporada, los equipos buscan ya cerrar sus alineaciones para el año que viene. Este es el caso, por ejemplo, de Renault. La escudería contará para el año que viene con Nico Hülkenberg pero falta definir qué pasará con Carlos Sainz. El futuro del piloto español depende de lo que ocurra finalmente en Red Bull.

La escudería austriaca está a la espera de poder renovar a Daniel Ricciardo. Para el australiano seguir en Red Bull es ahora la opción más viable porque conseguir un asiento en Mercedes o Ferrari es poco probable. Ricciardo ha sido vinculado también a McLaren y Renault, opciones que él mismo ha descrito como ciertamente atractivas.

Renault querría contar con Sainz en el futuro y, según Motorsport.com, una vez termine su cesión a la escudería francesa solo sería libre de quedarse si no hay un asiento para él en Red Bull.

Ante la incógnita del futuro del piloto español, Renault está buscando alternativas en otros equipos. Suenan los nombres de Esteban Ocon y de Daniel Ricciardo.

Abiteboul, en declaraciones a Motorsport.com, ha remarcado la importancia de cerrar su alineación cuanto antes. "Ponemos atención en dos cosas: cómo evoluciona el rendimiento de Carlos y cómo evoluciona la situación de los pilotos en Red Bull. Somos muy conscientes de que podría tener un impacto en la disponibilidad de Carlos para el año que viene. Mi responsabilidad es asegurarme de que haya alternativas si Carlos no está disponible para nosotros en el plazo de tiempo que parece razonable y necesario para nosotros para definir la alineación del año que viene. Lo que quiero es anticipar lo más rápidamente posible la alineación de 2019. Necesitamos analizar otras opciones, ya que sabemos que no controlamos completamente el futuro de Carlos en Renault, porque no controlamos el futuro entre Red Bull y Carlos", explicó.

Por otro lado, el director de Renault ha declarado que quieren lograr que su academia de pilotos tenga un nexo con la Fórmula 1 como lo tiene la de Red Bull, entre otras. Los acuerdos de motores para 2021 serían una buena ocasión para lograrlo. "A esta academia le falta algo: una conexión con un equipo de F1 que pueda coger a un piloto de la academia. Podemos ver que eso hace Red Bull con Toro Rosso, Mercedes con Force India y a veces con Williams. Esa es una de las razones por las que la relación con Red Bull no tenía sentido con nuestros nuevos objetivos como un equipo 100% oficial, sobre todo en cuanto a nuestros pilotos en formación. No me veo preguntando a Helmut Marko si coge a uno de nuestros pilotos, eso está claro. No vamos a hacerlo con McLaren tampoco. Pero empezamos a pensar sobre la estrategia de motores cliente para 2021, claramente. Un elemento que estará en mi mente es la habilidad de los clientes de contar con un piloto de nuestra academia", concluyó.