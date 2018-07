Previa de Renault en el GP de Alemania: Sainz en Hülkenheim

Google Plus

La escudería francesa vislumbra el Gran Premio de Alemania con muy buenos ojos tras los resultados cosechados en Gran Bretaña. Cierto es que hay que exceptuar el incidente de Carlos Sainz con Romain Grosjean, el cual dejó a los dos pilotos fuera de carrera. No obstante, de no haber sido así, Sainz podría haber cosecha un buen puñado de puntos.

El secreto no es otro que las actualizaciones en el motor que introdujeron en Silverstone. El progreso de Renault, aunque lento, se acerca poco a poco a Ferrari y Mercedes, los dos punteros en cuanto a potencia. Además, la marca del rombo cuenta con la destreza al volante de Sainz y Nico Hülkenberg, una dupla muy competitiva y sobre todo competente. También hay que tener en cuenta que el segundo piloto citado corre en casa, un plus de motivación que de coincidir con unas buenas prestaciones en el monoplaza puede dar mucho que hablar. Por su parte, el piloto español buscará redimirse del incidente –en el que nadie tuvo la culpa- con Grosjean.

CARLOS SAINZ

El madrileño va a más en la temporada, algo que no es una sorpresa teniendo en cuenta su gran potencial. No cabe duda que en el velódromo germano tiene entre ceja y ceja, no solo batir a su compañero, sino apuntar un poco más alto y empezar a ser un referente del grupo medio, aunque también tendrá que vérselas con Alonso, los Haas y los Force India, entre otros.

“Estoy ansioso porque tenemos algunas actualizaciones, incluido un alerón delantero nuevo para ayudarnos a recuperar el ritmo que mostramos a principio de año”, adelanta Sainz en la web de Renault Sport. Pese a la efusividad por los nuevos componentes del bólido, el español es cauto ya que “la batalla de mitad de tabla está cada vez más apretada”. Aunque es conocedor del potencial que tiene el RS18 prefiere ser cauto en cuanto a los objetivos del equipo. “Necesitamos seguir presionando para asegurar el cuarto puesto en el campeonato de Constructores”, finaliza.

Carlos Sainz durante los libres de Silverstone/ Getty Images

NICO HULKENBERG

Justo en el otro lado del box está Hülkenberg, quien logró un gran sexto puesto en la cita británica. Al alemán le costó mucho sudor el sexto puesto, ya que hizo un gran sting con los neumáticos duros, algo que al final de carrera le benefició y mantuvo a raya a un tren de ocho corredores –entre los que estaban los Haas y los Force India-. El piloto llega en un gran estado de forma a esta cita, para la que cuenta con un extra de motivación al correr como local.

“Estoy deseando que llegue y buscaré un gran resultado para el equipo y los aficionados alemanes”, dice un ilusionado Hülkenberg. Así mismo cree que debido a las características aerodinámicas y a la envergadura de los actuales coches ofrecerán un gran “espectáculo para los fans”. Más allá de lo que significa esta cita en el calendario para él, tiene claro que se acercan momentos de tensión de cara a final del campeonato. “Tenemos que mantener las mejoras y el trabajo duro para estar delante de nuestros rivales”, concluye.

Nico Hülkenberg visualiza el monitor de tiempos en Silverstone/ Getty Images

RENAULT A LA CARGA

Alemania puede marcar un antes y un después para Renault. Desde Enstone saben que, en esta carrera, se puede venir a confirmar que las mejoras que metieron en Silvertone y que insertarán en Hockenheim son fiables. Para ello pondrán casi toda la carne en el asador. El esfuerzo restante seguramente venga a la vuelta de las vacaciones veraniegas en Bélgica, donde el motor es vital.

Lo tienen claro, quieren marcharse antes del descanso como el referente de la zona media, así que no es de extrañar que terminen por detrás de los Mercedes, Ferrari y Red Bull, aunque quién sabe si a estos últimos les pueden dar un susto.