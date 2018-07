Vandoorne cree que ha demostrado que debe continuar en McLaren

Stoffel Vandoorne está inmerso en su segunda temporada como piloto oficial del equipo McLaren, a sus 26 años. En lo que va de temporada, tan solo ha conseguido sumar ocho puntos, solo ha puntuado en tres carreras, frente a los 40 puntos que suma Fernando Alonso, que ha logrado puntuar en ocho ocasiones.

El piloto belga ha confesado que el año y medio que lleva en Fórmula 1 no es el que esperaba tener, ya que no han conseguido los resultados esperados con un monoplaza que sufre para luchar por los puntos. "No siempre es fácil mostrar tu mejor forma en esas circunstancias", explicó. Sin embargo, entre las cosas positivas de este año y medio en McLaren destaca haber aprendido a lidiar con ciertos problemas a los que nunca antes se había enfrentado en categorías inferiores. "Me ha hecho ser mejor piloto", reconocía a Motorsport.com.

Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Alemania, el penúltimo antes del parón veraniego, una etapa repleta de rumores y nuevos fichajes de cara a la próxima temporada. "Es el momento del año en el que todo el mundo habla con todo el mundo. Antes de las vacaciones es el momento de hablar del mercado de pilotos", explicaba. Por esto, asegura que le ha demostrado a McLaren que debe tener un asiento en el equipo en 2019, ya que está muy centrado en su trabajo y tiene un acuerdo a largo plazo con la escudería. "Paso mucho tiempo en la fábrica con los ingenieros para tratar de avanzar correctamente en el desarrollo y eso es lo único que puedo hacer ahora mismo", continuó diciendo.

Vandoorne está dispuesto a continuar aprendiendo en el equipo que le dio una oportunidad en Fórmula 1, a pesar de no haber igualado los resultados de Fernando Alonso, ya que Vandoorne es el único piloto que ha quedado por detrás de su compañero de equipo en todas las pruebas del Mundial. "No importa cuanto lleves en F1, no importa cuántas carreras has hecho, siempre puedes aprender de lo que haces y cada fin de semana puedes mejorar", concluyó.