Previa de Red Bull en el GP de Alemania 2018: superar un golpe de realidad

El equipo Red Bull parece que definitivamente se ha resarcido este 2018. Tras una travesía un poco inestable entre 2014 y 2016, parece que en 2017 y 2018, están volviendo a encarar la senda que les llevó a ser el mejor equipo de la parrilla cuatro temporadas consecutivas. No siempre pelean por victorias, dependiendo del fin de semana pueden ser el primer equipo a triple empate, o pueden ser el tercero con diferencia.

Red Bull cuenta con tres victorias esta temporada, las mismas que Mercedes, y una menos que Ferrari, que posee cuatro de la mano del líder, de Sebastian Vettel. Hamilton ha logrado todas las de Mercedes, y las del elenco australiano han sido dos de Ricciardo y una de 'MadMax'.No obstante, en Silverstone se destacaron demasiado alejados, rezagándose todo el fin de semana a ser los terceros.

Silverstone, los pies siempre en el suelo

Red Bull venía en estado de gracia. Habían conseguido algo histórico y bonito, como es ganar en su casa (virtual casa de Mercedes por su rendimiento), de la mano de Max Verstappen acompañado de los dos Ferrari y con los Mercedes descalificados. Los toros rojos se habían recuperado completamente, pero Silverstone volvió a mostrarles la realidad de este año.

En un circuito donde todo está normal, uno estándard, como es Silverstone que tiene de todo, ellos están en el tercer puesto. Les falta algo, y eso posiblemente sea la unidad de potencia Renault, que no está a la altura del motor Ferrari y Mercedes. Ricciardo clasificó quinto en una carrera bastante pasiva, y Verstappen abandonó en los últimos compases de la carrera por unos problemas en su monoplaza.

El Hockenheimring debería ser un trazado donde las cosas tendrían que estar más igualadas, y no tan distanciadas como en Gran Bretaña, pero eso no se podrá apreciar con seguridad hasta el sábado. En Red Bull, posiblemente, hablamos de la pareja de pilotos más completa de la parrilla, así que eso siempre será un plus para la escudería.

Max Verstappen. Foto: F1

Max Verstappen, ha vuelto

A pesar de su abandono en Silverstone (ajeno a su actuación), el holandés ya ha demostrado que atrás ha quedado aquel Max de principio de temporada donde la ansía era su mayor enemiga. Con la lección aprendida, Verstappen parece que vuelve a dar esa imagen de 'Supertalento', en el futuro y presente de la Fórmula 1.

Verstappen quedó tercero en Canadá, quedó segundo en Francia, y llegó a Austria y quedó primero. En Silverstone realizó una actuación mermada por su abandono, pero su pilotaje siguió dando muy buenas expectativas y muy buenas impresiones de cara al Gran Premio de Alemania.

"El GP de Alemania está de vuelta, y ya tengo ganas de participar en el. Estoy seguro de que unos cuantos holandeses van a venir a visitarnos y a apoyarme. En el último GP de Alemania tuvimos un doble podio, así que por supuesto es una buena memoria al llegar aquí de nuevo", declaraba en primera estancia el #33.

"Hockenheim es un trazado histórico con unas curvas interesantes, especialmente, el último sector donde tu puedes escoger diferentes trazadas, así que eso se disfruta mucho. También creo que para Alemania es muy importante que haya un Gran Premio, ya que hay muchos fans del motorsport allí. Estoy feliz de volver", concluyó el holandés.

Max Verstappen. Foto: Red Bull

Daniel Ricciardo, de más a menos

El piloto australiano ha mostrado un bajón importante desde Mónaco. Es cierto, que por ejemplo en Austria, la mala suerte estuvo con el, en cuanto a un fallo de fiabilidad, pero aún así es cierto que su nivel ha descendido, y parece notablemente, que Verstappen vuelve a estar delante suyo.

Posible es que el tema de su renovación le haya mermado mentalmente, aunque todo parece indicar que se quedará en Red Bull. No obstante, Ricciardo, pase lo que pase, debe volver al nivel mostrado en las primeras carreras, porque en Red Bull no se andan con tonterías, el no es Verstappen, y Gasly y Sainz están ahí, y no siempre tendrán paciencia. En Alemania, Ricciardo debe resarcirse.

“Hockenheim es un circuito divertido y siempre he disfrutado cuando he corrido allí. Mi mejor momento, es posiblemente, la batalla que tuve con Alonso en 2014, algo que me enamoró. La curva 1 es súper rápida, y la pista es buena para realizar adelantamientos. La zona del estadio, también es también muy rápida con grandes curvas a la izquierda", recitaba el australiano en la antesala.

"Está bien tener un pequeño parón después de tres carreras seguidas, ya que tampoco me han ido muy bien estas últimas tres pruebas, pero estoy con ganas de volver al coche, a la pista, tanto en Alemania, como con Hungría. La gente de Alemania es genial, y la cerveza alemana es también muy buena", cerraba el #3 entre risas.