Hamilton renueva con Mercedes dos años más

El primer cavo está atado. La tela de araña que de fichajes que se estaba tejiendo en el Paddock está empezando a deshacerse, y todo empieza con la renovación del vigente campeón del mundo, continuando con el equipo que le ha dado tres títulos mundiales, de los cuatro que posee.

Todo parece indicar que esta noticia irá seguida de la renovación de Valtteri Bottas, que pese a tener resultados pobres, es un buen escudero para el #44, por lo que no sería sensato poner al lado del británico a un Ricciardo por ejemplo. Esta mañana, a las 12, Mercedes hacía oficial este acto.

Hamilton entró en Mercedes en 2013, formando pareja con Nico Rosberg. Desde entonces, los datos son demoledores y históricos: Tres mundiales, y 44 victorias en GPs con el equipo de la estrella plateada. Cuando se llegue a 2020, Hamilton habrá estado ocho años en Mercedes, convirtiéndose en el equipo en el que más tiempo ha estado.

Estás han sido las principales valoraciones del británico tras la noticia:

"Esta extensión de contrato esta prácticamente formalizada desde que Toto y yo nos sentamos ha hablar durante el invierno, así que es bueno coger el bolígrafo y ponerlo en el papel, anunciarlo y de nuevo ponerse manos a la obra, como siempre. He estado con Mercedes, indirecta, o directamente 20 años, y nunca he estado tan feliz como ahora", explicaba el hombre del martillo.

"Hemos disfrutado mucho juntos desde 2013, y Mercedes está más hambrienta que nunca, desde el Doctor Zetsche ('jefazo' de Mercedes) , pasando por Toto, el equipo de mantenimiento, hasta cada persona que trabaja con nosotros estando en Brixworth y Brackley (bases de Mercedes)" agradecía ilusionado el piloto de 33 años.

Lewis y Toto. Foto: Mercedes

Por último, añadió que: "La pasión competitiva que arde dentro de mi la comparto con cada miembro de este grupo, siempre buscando y persiguiendo la siguiente mejora, y buscando aún más profundamente para llegar siempre a lo más alto. No puedo esperar para ver que podemos conseguir juntos en estás dos temporadas y media que quedan"

Por su parte, tras oír las palabras del piloto, Toto Wolff es quien ha tomado la palabra para analizar y hablar de este acto, tan importante para el equipo, ya que de alguna manera, mantienen al mejor piloto de la parrilla, al hombre del martillo, vigente campeón del mundo, que ha llevado a Mercedes a lo más alto de todo, a la historia.

"Hemos estado de acuerdo con Lewis desde que nos sentamos hablar de su contrato al final de la temporada 2017. Se ha hablado de muchas especulaciones y rumores, así que es bueno que hayamos anunciado ya la decisión final en este tema. Hemos firmado todo esta semana, y así ya le quitábamos la espera a la gente!", explicaba el Team Principal austriaco.

"No hay mucho más que decir sobre Lewis como piloto de Fórmula 1, es uno de los mejores de todos los tiempos, y los récords y logros que posee hablan por si solos. Lo que más me gusta de trabajar con el, no obstante, es conocer al hombre que se esconde detrás del casco: sus ganas de mejorar siempre, de superarse, su inteligencia emocional como miembro del equipo, y su lealtad para todos aquellos que le rodean", alababa el señor Wolff.

Finalizando, añadió que: "Mercedes se ha convertido la casa de Lewis en Fórmula 1, y su historia siempre quedará relacionada con el plateado de Mercedes. Estoy muy ilusionado de que haya episodios impresionantes por venir aún en nuestra historia en estos próximos años"