Sebastian Vettel: “Sería una lástima no tener carreras en Alemania”

A Sebastian Vettel se le cuestionó sobre si los tiempos bajarán considerablemente este fin de semana: “Creo que será más divertido, si los coches son rápidos siempre es mejor, en general los coches son mejores, por lo que debería ser más mejor que hace dos años”.

Hace dos años, en 2016, para Ferrari no fueron bien las cosas y Vettel cree que este año será totalmente diferente y analiza cómo ha avanzado Ferrari estos años: “El equipo sigue creciendo, mejorando, creo que nos estamos fortaleciendo, tenemos una buena mezcla de gente en el equipo. Hemos desarrollado una inercia que nos ha permitido evolucionar el coche, el año pasado teníamos un buen coche y con un poco de suerte lo haremos mejor, el coche tiene un gran potencial”.

Vettel cambia la cara si se imagina un calendario de Fórmula Uno sin un Gran Premio de Alemania: “Sería una pena perder una carrera en Alemania, nací y crecí aquí y significa mucho para mí. Seria genial ganar aquí”.

“Sería una lástima porque tiene mucha historia, todos los constructores de coches que hay aquí… probablemente tenga que ver con lo que haya que pagar, quizás Alemania no esté dispuesto a invertir para atraer gente y quizás sea distinto el punto de vista en otros países y ese puede ser el problema”, continuaba.

Los periodistas le preguntaban si se prepara mentalmente cada fin de semana: “Todos tenemos nuestras rutinas, algunas son conscientes y otras subconscientes. Hay cosas que te gustan hacer antes de empezar, tenemos una rutina que seguimos y todos los pilotos tenemos una. Para la clasificación y la carrera hay cosas que intento visualizar, pero no medito, no tengo una preparación mental específica”.

Sobre la renovación de Lewis no quiso decir mucho: “Enhorabuena, creo que estaba claro. No tengo ninguna reacción al respecto, yo tengo claro que me quedan dos años con Ferrari, lo que hagan los demás me da igual. Se lo que quiero conseguir y eso es lo que me importa”.

Vettel opina lo siguiente sobre qué debe hacer la F1 para mejorar el espectáculo: “Hace años teníamos a más coches en la lucha por el podio, si no se cambia mucho es algo que llega naturalmente. Siempre es bueno luchar contra los mejores y será bueno seguir luchando con Lewis”.

Además de decir no a dos carreras en un mismo fin de semana: “Dos carreras en un fin de semana no, no depende de mí, pero no me gustaría correr dos veces en un fin de semana. Hacemos una carrera y a veces se hace larga, es un reto tanto mental como físico, hay otras formas de conseguir más espectáculo”.

Vettel no quiso mojarse sobre la renovación de Kimi Räikkönen o la llegada de Charles Lecelrc: “No conozco mucho a Charles, le conozco un poco a través del programa. Kimi es finlandés, Charles es monegasco y es distinto. Me gusta Kimi, me cae bien, nunca hemos tenido problemas, recuerdo haber chocado con él en pista, pero hemos sabido solucionarlo. Es bueno para el equipo tenerlo aquí”.

Sobre lo que deparará el fin de semana, dice: “Mercedes tenía el coche más rápido en las últimas carreras, en Silverstone estábamos más o menos igual, creo que ninguno destaque. A ver como evolucionamos aquí y es una pelea para conseguir esa ventaja”.