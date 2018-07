Nico Hülkenberg: “Espero que las mejoras nos hagan competitivos”

Nico Hülkenberg analizó lo que es para él correr en casa: “Para mí este circuito tiene muchas memorias, he corrido en la Fórmula BMW, en la Formula 3, he tenido buenos resultados. He oído que no quedan entradas y eso es una gran noticia”.

El alemán analizó el progreso de Renault en lo que llevan de temporada: “Ha estado bien, hemos perdido algunas oportunidades por problemas técnicos, es difícil no tener problemas en 21 carreras, estamos cuartos y están bien y las mejoras espero que nos haga ser más competitivos”.

Hülkenberg no está preocupado por los resultados en el último Gran Premio de Gran Bretaña: “Silverstone no era bueno para nuestro coche, antes de eso hemos estado en Q3 casi siempre. A veces es mejor estar fuera para usar una estrategia distinta en carrera, pero todos empujamos para que el coche sea más rápido y aumentar la distancia en esa clase media”.

Tampoco se atreve a dar un pronóstico de lo mucho o poco que está Renault de distancia con los de arriba: “Es difícil cuantificarlo, pero si ves la diferencia con respecto a los equipos de arriba aún es demasiado grande. Como pilotos siempre queremos ser más rápidos y somos impacientes, este fin de semana tenemos cosas nuevas y las estoy deseando probar”.

Al igual que a su compatriota Sebastian Vettel, fue preguntado por el adiós de Alemania a la F1: “Creo que sería una autentica lástima teniendo en cuenta la pasión que tenemos con el motor. Depende de cuestiones comerciales”.

Nico respondió lo siguiente sobre los problemas que tiene Renault con la degradación de neumáticos: “No en todas las carreras lo sufrimos, pero depende de cada pista, de la temperatura. Todo se reduce de como el coche se adapta a los neumáticos y en muchos casos el monoplaza coge mucho de ellos, intentamos solucionarlo. Este fin de semana será una buena oportunidad para comprobar si hemos mejorado por las altas temperaturas”.

Para finalizar, su opinión de que debe cambiar en la F1 para que sea más competitiva: “El motor ahora es protagonista, el no poder estar cerca de un coche… si solucionamos eso sería todo mas competitivo”.