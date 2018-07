Haas mantendrá su presupuesto actual hasta 2020

Google Plus

El equipo estadounidense lucha con Renault por el cuarto lugar en el campeonato de constructores, y está a solo 19 puntos del fabricante francés mientras se acerca la mitad de la campaña. Pero a pesar de que Haas está logrando sacar petróleo con su presupuesto, el jefe del equipo, Gunther Steiner, no cree que tenga sentido realizar una gran inversión por el momento.

"Hasta que sepamos exactamente lo que pase para 2021, siempre crecemos, pero muy lentamente", dijo Steiner cuando Motorsport le preguntó sobre los planes de Haas. "No hablo de cantidad. Prefiero tener calidad. No estamos invirtiendo otros 20 o 30 millones u otras 100 personas, no vamos a hacer eso. Eso sería imprudente en este momento", decía Steiner

"No sabemos lo que sucederá en dos años. Si lo hacemos ahora, podría ser solo por un año. Como muy pronto tendríamos que hacerlo en 2020, pero tal vez tendríamos que cambiar otra vez porque se acerca el 2021. "Nos quedaremos donde estamos, podemos operar bastante bien y tratamos de mantener el ritmo".

El impresionante ritmo de Haas, mostrando un rendimiento superior a equipos con mayor presupuesto como Renault y McLaren, ha sorprendido a algunos, pero Steiner dice que el equipo tenía una idea de lo que era posible cuando en pretemporada comenzaban a rodar con el monoplaza de 2018.

También ha hablado Romain Grosjean, que milita en Haas desde su primer temporada, en 2016: "Te digo una cosa, desde que conocí a Gunther Steiner, todo lo que me contó sobre el futuro ha sucedido", dijo. "Es bastante impresionante y ahora hay más potencial en el equipo".

"Hay cosas que podemos mejorar. No sé si esperábamos pelear por el cuarto puesto en el tercer año, pero todo lo que Gunther me contó desde que hablé con él en septiembre de 2015 realmente ha sucedido y eso es bastante impresionante", finalizaba el piloto francés, que ha sido respaldado por su jefe en todo momento a pesar de las críticas recibidas durante la temporada.